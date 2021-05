Niezdecydowany kierowca BMW powoduje kraksę trzech aut [WIDEO]

Na portalu Reddit został opublikowany post, który zawierał nagranie wideo z kamery przemysłowej znajdującej się na budynku przy jednej z dróg w USA.

Widać na nim, że kierowca BMW nie do końca wie, co chce właściwie zrobić ze sobą. Najpierw zawraca na przeciwległy pas, przejeżdża pewien odcinek, by ponownie wrócić na tę stronę drogi, z której zjechał. Właśnie ten ostatni manewr spowodował, że doszło do wypadku, w którym ucierpiały trzy auta.

W momencie zawracania, kierowca BMW wjechał w bok Forda Focusa ST. Natomiast sam sprawca ponoć odjechał z miejsca zdarzenia. Właściciel Forda na Reddicie zamieścił również swoje zdjęcia, pokazujące jak wyglądało jego auto po kolizji.

Gdyby nie szybka reakcja właściciela Focusa mogłoby się skończyć o wiele gorzej. Kierowca Forda nie doznał poważniejszych obrażeń. Niestety auto zostało uznane za całkowicie zniszczone.