Zawracasz na strzałce w lewo? Grozi za to 250 zł mandatu i 5 punktów!

Ruch w miastach staje się na tyle duży, że ogromnego znaczenia nabiera jego precyzyjne regulowanie. A w tym pomaga m.in. sygnalizator S-3, czyli tzw. sygnalizator kierunkowy. Co on daje? Wskazuje prowadzącemu kierunek jazdy, w którym może się poruszać bezkolizyjnie. Dobry przykład dotyczy lewego pasa i dopuszczenia możliwości skrętu w lewo. Czy skręt w lewo z automatu daje kierowcy opcję wykonania manewru zawracania. No właśnie... nie. Skręt w lewo to skręt w lewo. Żeby użytkownik drogi miał możliwość zawrócenia za sygnalizatorem, musi wystąpić jeden z trzech warunków.

REKLAMA

Zielona strzałka: mandat nawet 500 zł! Nie zatrzymasz się? Zapłacisz!

Kiedy można zawracać na strzałce w lewo?

Po pierwsze na skrzyżowaniu musi pojawić się sygnalizator S-3f - sygnalizator kierunkowy w lewo zezwalający na zawracanie. Po drugie może zostać wyznaczony na skrajnie lewej krawędzi pas do zawracania oraz pojawi się sygnalizator S-3g - sygnalizator kierunkowy dla zawracających. Po trzecie na skrzyżowaniu może się pojawić mała zielona strzałka w lewym kierunku - przy sygnalizatorze S-2. Daje ona możliwość warunkowego skrętu w lewo (po zatrzymaniu się przed linią lub sygnalizatorem), ale też zezwala na zawrócenie ze skrajnie lewego pasa. Wyjątek dotyczy ustawienia przed skrzyżowaniem znaku B-23 "zakaz zawracania".

Kielce, skrzyżowanie ulic Sandomierskiej i Śląskiej MICHAŁ WALCZAK

Zawracasz na strzałce w lewo? No to mandat...

Użytkownik drogi, który pomimo zakazu zdecyduje się na zawrócenie na zielonej strzałce, powinien liczyć się z mandatem karnym. Funkcjonariusze wlepią prowadzącemu grzywnę o wartości 250 zł. Poza tym do konta kierowcy zostanie dopisanych aż 5 punktów karnych. W jaki sposób policjanci ujawnią wykroczenie? Mogą zrobić to osobiście - bo np. będą się poruszać za kierowcą, ewentualnie przy pomocy monitoringu lub wchodzących ostatnio do służby dronów. Brak policjanta na skrzyżowaniu nie oznacza zatem, że prowadzący nie dostanie mandatu za zieloną strzałkę.