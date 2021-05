Rosyjscy YouTuberzy chcieli za pomocą opony zbliżyć się do bariery dźwięku [WIDEO]

Garage 54 to kanał na portalu YouTube, na którym można zobaczyć, co się stanie, gdy kilka kreatywnych osób zabierze się za eksperymenty. W najnowszym wideo można zobaczyć, jak za pomocą resztek Łady i jej silnika, chcą rozpędzić oponę do prędkości dźwięku.

Pierwsze próby próbowali przeprowadzić na 17-calowym kole, ale okazało się za ciężkie dla około 60-konnego silnika samochodu. Dlatego wymieniono je na mniejsze – 13-calowe. Widać jedynie jak opona przy osiągnięciu większej prędkości zostaje rozerwana.

Twórcy zaznaczają, że osiągnięcie około 1200 km/h nie jest łatwym wyczynem i muszą popracować nad koncepcją, tak, aby opona wytrzymała do docelowej prędkości. Zastosowanie ręcznej skrzyni biegów również sprawia sporo problemów, dlatego możliwe, że w przyszłości wykorzystana będzie automatyczna odmiana.

Docelowa prędkość Rosjan to 1000 km/h. Kolejne nagrania możliwe, że pokażą czy udało się osiągnąć cel.