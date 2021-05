Za to Porsche 911 Carrera 3.8L z 1989 r. będziesz chciał otworzyć swoją skarbonkę

Porsche widoczne na zdjęciach wystawione zostało na aukcji Bring A Trailer i pochodzi z 1989 roku. Jest to model o tyle ciekawy, że jest specjalnie postarzały, a mianowicie nowszy model wygląda jak model poprzedniej generacji. Znaczy to tyle, że mechanicznie jest to nowszy model, a stylistycznie ma nawiązywać do starszego modelu. Jest to tak zwany „Restomod". W aukcji odnotowano, że obecny właściciel, który prowadzi Zurlinden Restorations & Developments, przekształcił samochód w hołd w stylu 911 ST.

Po pierwsze auto zostało pokryte niestandardowym odcieniem szarości z matowymi powierzchniami na masce, pokrywie silnika i drzwiach. Ma również stalową maskę, stalowe błotniki, nadkola i zderzaki. Wyposażono go również w nowe szklane reflektory, regulowane elektrycznie lusterka, nowe klamki i satynowe czarne kratki. Do tego różne rozmiary ogumienia na przedzie i tyle.

Wnętrze zdobi ciemnoniebieska skóra Nappa i kubełkowe fotele Sport S. W kabinie znajduje się również Alcantara na desce rozdzielczej oraz nieoryginalna dźwignia zmiany biegów i trójramienna kierownica Mono.

Moc dostarczona jest ze zmodyfikowanego silnika z modelu 964 o pojemności 3,8 litra. Zestrojona z nim jest pięciobiegowa, manualna skrzynia biegów, która również przeszła modyfikacje.