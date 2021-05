Pył na samochodzie. Jak się go pozbyć? Zależy jaki to pył...

Żółty pył na samochodzie: to pyłki kwiatów czy piasek?

Pył na samochodzie w polskich warunkach może oznaczać jeden z dwóch scenariuszy. Po pierwsze mogą to być pyłki sosen i świerków - krążą w powietrzu każdego roku na przełomie kwietnia i maja. Po drugie pył na samochodzie może być też zwykłym piaskiem lub tzw. piaskiem saharyjskim - który pojawia się nad Polską w wyniku przesuwania się mas powietrza. Jak je odróżnić od siebie? Pyłki mają kolor jasnożółty. Piasek z kolei sprawia, że auto wygląda zupełnie tak, jak po przejeździe nieutwardzoną drogą - jest zakurzone i całe w pomarańczowym pyle.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyszkowscy policjanci eskortowali do szpitala samochód z kobietą użądloną przez pszczołę

Jak się pozbyć pyłu z karoserii samochodu?

Pył na samochodzie nie wygląda estetycznie - szczególnie gdy po porannej rosie na nadwoziu powstaną wyraźnie widoczne zacieki. Jak się go pozbyć? Bez względu na rodzaj pyłu, metoda jest prosta. Wystarczy już jednak wizyta np. na myjni bezdotykowej. Co ważne, pyłki kwiatów powinny ustąpić już pod wpływem czystej wody - wystarczy zatem zainwestować w mycie już 2 - 3 zł. W przypadku pyłu saharyjskiego lepiej użyć wody z detergentem i raczej skupić się na spłukiwaniu warstwy, a nie jej ścieraniu np. specjalną szczotką.

Oczywiście alternatywą dla myjni bezdotykowej staną się wszystkie inne rodzaje mycia. Mowa w tym przypadku o myjni automatycznej, myjni ręcznej czy nawet samodzielnym myciu pojazdu przed domem.

Klejące plamy na samochodzie. Jak skutecznie zmyć brudy z drzew z nadwozia?

Uważaj na czyszczenie "na sucho"! Lakier tego nie lubi!

Pył na samochodzie raczej nie jest groźny dla lakieru. Nie powoduje powstania np. odbarwień, a do tego łatwo przywrócić nadwoziu blask. Kierowca mimo wszystko powinien pamiętać o jednej zasadzie. Bez względu na rodzaj pyłu, pod żadnym pozorem nie można go usuwać "na sucho". Czemu? Ścieranie pyłków i piasku z nadwozia za pomocą szmatki lub ręcznika papierowego z całą pewnością doprowadzi do porysowania powierzchni. A w takim przypadku blask nadwoziu przywróci jedynie profesjonalnie wykonane polerowanie kosztujące przeciętnie od 200 do nawet 500 - 600 zł.