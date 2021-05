Mogło dojść do tragedii. Latające tłoki, po tym jak wybuchł silnik [WIDEO]

Incydent miał miejsce podczas Ultimate Callout Challenge (UCC) 2021. Jest to impreza, podczas, której auta doświadczają ekstremalnych przeciążeń. Moc jest główną atrakcją wydarzenia.

Zdarzenie miało miejsce na hamowani, na której stał pickup Ram. Auto zaczęło agresywnie kołysząc się to do przodu, to do tyłu by wreszcie ustabilizować się. Kierowca płynnym ruchem znalazł punkt, w którym auto stało w miejscu, a z maski wydobywały się kłęby czarnego dymu.

Chwilę później maska pękła, silnik wybuchł kulą płomieni. Ekipa techniczna od razu ruszyła do gaszenia, a kierowca odskoczył od auta. Na nieszczęście, energia była na tyle duża, że tłoki i fragmenty silnika zaczęły latać, również w publiczność.

Całe szczęście, na nagraniu wygląda, że nikt nie został poszkodowany. Co więcej widzowie byli zachwyceni, czym dali wyraz owacją i skandowaniem. Nawet feralny kierowca wyszedł przed trybuny i nisko się pokłonił.