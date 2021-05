Pick-up zagrał w filmie. Ford pokazał wersję Ranger Raptor Special Edition

Ranger Raptor Special Edition to wersja limitowana. Wyróżnia ją nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także dodatkowe akcenty nawiązujące do wyścigów. I to, że zagrał w filmie.

REKLAMA

Limitowany model jest jednym z bohaterów filmu akcji "The Good, the Bad and the Bad-RSE", którego premierę zorganizowała firma Ford. Film eksponuje nowy styl Rangera Raptora Special Edition i jego możliwości w szybkiej jeździe terenowej. Wersja limitowania to niejedyny bohater produkcji. Na planie pojawiły się też inne wyróżniające się wersje Rangera - odmiany Wolftrak i Stormtrak oraz inspirowany rajdami Ranger MS-RT.

Zobacz wideo Jeden z najciekawszych SUV-ów segmentu C? Testujemy nowego Forda Kuga

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Ranger Raptor opracowany przez dział Ford Performance to najbardziej ekstremalna wersja Rangera. Wykorzystuje wytrzymałe podwozie ze specjalnie zaprojektowanym zawieszeniem oraz układ napędowy z mocnym silnikiem wysokoprężnym.

Wersja Special Edition Rangera Raptora otrzymała dodatki podkreślające radykalny design naszego "drania", wyróżniające elementy nadwozia i udoskonalenia kabiny, które sprawiają, że nasz terenowy pick-up stał się jeszcze bardziej atrakcyjny i niepowtarzalny. Główna rola w spaghetti westernie to doskonały sposób na zademonstrowanie stylu i zalet terenowych Rangera Raptora Special Edition

– powiedział Stefan Muenzinger, manager działu Ford Performance w Ford of Europe.

Film można obejrzeć tutaj:

Nie pomylisz ze "zwykłym" Raptorem

Ranger Raptor Special Edition dostępny będzie od października w charakterystycznych kolorach Performance Blue, Conquer Grey i Frozen White. Amerykański pick-up otrzymał dodatkowo podwójne matowe czarne pasy wyścigowe z czerwonymi liniami kontrastowymi na masce, dachu, na dolnej części boków nadwozia, tylnych błotnikach i drzwiach skrzyni ładunkowej.

W kabinie pojawią się czerwone przeszycia na kierownicy, desce rozdzielczej i drzwiach. Fotele wykończono skórą i zaprojektowano tak, by zapewniały wygodę i wsparcie zarówno w trudnym terenie, jak i na autostradzie.

Ekstremalny pojazd dla listonosza. Teren, w którym jeździ również jest ekstremalny

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Pogromca bezdroży

Ranger Raptor Special Edition zachował unikalne podwozie Rangera Raptora, opracowane przez Ford Performance. Ranger Raptor usprawniony pod kątem szybkiej jazdy terenowej, ma o 150 mm większy rozstaw kół i o 51 mm większy prześwit, niż Ranger XLT, co wyraźnie zwiększa jego możliwości po zjechaniu z asfaltu.

Zawieszenie wykorzystuje podwójne aluminiowe wahacze z przodu i wielowahaczową architekturę z tyłu oraz amortyzatory FOX z systemem Position Sensitive Damping, który dostosowuje siłę tłumienia do zmiennych warunków jazdy. Terenowe opony General Grabber AT3 zapewniają maksymalną przyczepność na luźnych nawierzchniach.

Umiejętny kierowca i Ford Bronco. Z takiej mieszanki może wyjść coś interesującego [WIDEO]

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Mocny silnik

Ranger Raptor Special Edition jest napędzany 2-litrowym silnikiem wysokoprężnym EcoBlue Bi-turbo o mocy 213 KM i momencie obrotowym 500 Nm, współpracującym z 10-stopniową automatyczną przekładnią, którą pożyczono z Mustanga. Ranger Raptor otrzymał unikalny system jazdy terenowej (Terrain Management System), dzięki czemu kierowca ma do dyspozycji m.in. tryb Baja, nazwanym tak na cześć słynnego pustynnego rajdu Baja 1000, zapewniającym optymalne osiągi w terenie przy dużych prędkościach.

W nowym filmie Forda "The Good, the Bad and the Bad-RSE", Ranger Raptor Special Edition umyka bandytom w miasteczku w stylu Dzikiego Zachodu, wspomagany przez inne wersje Rangera. Film zawierający wiele odniesień do kultowych westernów został nakręcony na planie spaghetti westernu w Hiszpanii i nawiązuje do spektakularnych skoków i driftów z oryginalnego filmu promocyjnego Rangera Raptora, który do tej pory obejrzano ponad pięć milionów razy.

Piekło w końcu zamarzło. Ford pokazał F-150 na prąd. Oto Lightning

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford

Ford Ranger Raptor Special Edition Ford