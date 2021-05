Trzeci największy most w Polsce powstaje na Dunajcu. Ma długie pylony

W ciągu drogi krajowej nr 75, dokładnie w Kurowie koło Nowego Sącza, powstaje nowy most na Dunajcu. I to nie byle jaki most, bo o obcobrzmiącej nazwie extradosed. Ten typ obiektów powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Będzie miał więc wanty, czyli specjalne liny, ale pylony (trapezoidalne "bramy") będą niższe niż w mostach wantowych. W tym przypadku będą trzy pylony będą miały po 33,5 metra długości. Mosty typu extradosed są tańsze w wykonaniu od typowych mostów wantowych, ale bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe.

Trzeci w Polsce

Most w Kurowie będzie miał długość 602 metrów i szerokość 17,18 metra. W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), a następny to most na obwodnicy Ostródy (677 m).

Zaawansowanie prac

Zaawansowanie robót mostowych wynosi 86 proc., a drogowych 66,2 proc. Polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hodut (Hodmezovasarhelyi Utepito) z Węgier rozpoczęło prace pod koniec lipca 2019 r. Budowa trwa cały czas, także zimą. 23 lutego 2021 r. zakończono nasuwanie konstrukcji budowanego mostu na przyczółek od strony Brzeska. Płyta mostu połączyła już brzegi rzeki i zbudowano dwa z trzech pylonów. Na jednym z nich zamontowano wszystkie wanty.

Pylony będą się wznosić na ok. 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni. Nowy obiekt ma cztery przęsła, a odległości pomiędzy nimi wynoszą odpowiednio 100, 200, 200 i 100 metrów. Stałe podpory mostu znajdują się poza nurtem rzeki Dunajec. Technologia budowy wymagała wykonania podpór tymczasowych w nurcie rzeki, ale po zakończeniu budowy zostaną one rozebrane.

Budowa mostu na Dunajcu, DK75 w Kurowie GDDKiA

Będzie klasa GP

Droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W planach inwestycji są także budowa zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów, rozbiórka trzech przepustów drogowych i budowa nowych, budowa dróg serwisowych, kanalizacji czy wykonanie oświetlenia drogi. Po oddaniu do ruchu nowego mostu stary most zostanie rozebrany. Istniejący jeszcze, stary most w Kurowie ma 407,6 m długości. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową, a zakończyła w 1943 r. Jest wyeksploatowany i za wąski, ponieważ jego szerokość wynosi 7,5 metra czyli realna szerokość jezdni to tylko 6 metrów.

Otwarcie ruchu na nowym moście planowane jest w październiku 2021 r. Pozostałe prace będą ukończone w kwietniu 2022 r. Koszt całej inwestycji to ponad 189 mln złotych.

Budowa mostu na Dunajcu, DK75 w Kurowie GDDKiA