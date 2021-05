O jeden punkt za... daleko! Czyli co stanie się, gdy kierowca uzbiera 25 punktów karnych?

Punkty karne są często dużo większą formą represji od mandatu. Bo mandat wystarczy zapłacić, a z punktami karnymi kierowca musi jeździć rok. Dopiero po 12 miesiącach ulegają przedawnieniu. I sytuacja może być naprawdę groźna - szczególnie dla tych, których jeżdżą dużo i zazwyczaj niezgodnie z przepisami. Czemu? Bo przepisy pozwalają im na uzbieranie 24 punktów karnych. Jeden punkt więcej i zaczynają się poważne konsekwencje - a konkretnie prowadzący traci uprawnienia do kierowania pojazdami i jest wysyłany na egzamin sprawdzający.

25 punktów karnych i co dalej?

Co stanie się, gdy kierowca uzbiera 25 punktów karnych i zostanie zatrzymany do kontroli drogowej? Scenariusze tak naprawdę są dwa. Po pierwsze w sytuacji, w której prowadzący wcześniej przekroczył limit punktów karnych, funkcjonariusze po odczytaniu informacji w systemie CEK mają obowiązek odebrać mu dokument za pokwitowaniem (które uprawnia do kierowania przez 7 dni). I choć obowiązek jest, tak naprawdę nie zawsze da się go zrealizować. Powód? Na mocy obecnie obowiązujących przepisów kierowcy nie muszą wozić ze sobą prawa jazdy.

Zbyt dużo osób w samochodzie? Mandat to raz. Utrata prawa jazdy dwa!

Drugi ze scenariuszy zakłada, że 25 punktów karnych pojawi się na koncie prowadzącego dopiero po dopisaniu aktualnego mandatu - bo np. kontrola drogowa wynika z popełnienia wykroczenia. W takim przypadku policjanci nie odbiorą prawa jazdy na miejscu zdarzenia. Po wpisaniu punktów karnych do rejestru CEK i odnotowaniu przekroczenia dostępnego limitu, policja sporządzi wniosek do starostwa o skierowanie prowadzącego na egzamin sprawdzający. Następnie kierowca otrzyma wezwanie do urzędu - w czasie wizyty będzie musiał zdać dokument.

Jak odzyskać odebrane prawo jazdy za punkty?

Bez względu na fakt czy kierowca straci prawko zaraz po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, czy np. zda dokument dopiero w urzędzie, droga do odzyskania uprawnień jest taka sama. Musi zapisać się na egzamin państwowy w WORD i zdać zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną państwowego egzaminu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego informacja trafia do starostwa, to przywraca uprawnienia i wydaje kierowcy zatrzymane prawo jazdy. Ile kosztuje egzamin sprawdzający? Dokładnie tyle samo, co w przypadku starania się o nowe uprawnienia, czyli 170 zł (30 zł teoria i 140 zł praktyka).

Przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych i młody kierowca

Czy przekroczenie limitu punktów karnych o jeden punkt i powtórny egzamin to najgorszy scenariusz? Nie do końca. Dużo gorzej mają bowiem młodzi kierowcy - do roku po uzyskaniu uprawnień. Ich limit to 20 punktów karnych. A to dopiero pierwsza ze złych informacji. Druga jest taka, że po uzyskaniu co najmniej 21 punktów karnych tracą prawo jazdy i proces jego odzyskiwania muszą zaczynać od… kursu. W ich przypadku uprawnienia nie są bowiem zatrzymywane, a odbierane całkowicie.

Kurs redukujący punkty karne. Może uratować kierowcę!

Prowadzący, który dużo jeździ i który często popełnia wykroczenia, może pomyśleć o szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Kurs kosztuje 350 zł, jest organizowany przez WORD-y w całym kraju i trwa 6 godzin lekcyjnych. W czasie wykładów poruszane są kwestie związane z bezpieczeństwem jazdy i wypadkami drogowymi. Co daje udział w szkoleniu? Z konta prowadzącego znika 6 punktów karnych. Zastrzeżenia? Redukcja punktów karnych nie jest dostępna dla młodych kierowców - osób w okresie pierwszego roku od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.