Kończy mi się ważność prawa jazdy - jak wyrobić nowe?

Od roku 2011 kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania pojazdami otrzymują dokumenty z określoną datą ważności. Na ile wydawane jest prawko? Na ogół na 10 lat. Termin ten może jednak zostać skrócony. Dzieje się tak głównie w przypadku niektórych schorzeń, a podstawą do podjęcia decyzji jest termin ważności badań lekarskich. Co w sytuacji, w której kierowcy minął termin ważności prawa jazdy? Musi wyrobić nowy dokument. Bo po minięciu daty obowiązywania starego, de facto traci uprawnienia do kierowania pojazdami. Skutek? W razie kontroli drogowej nie będzie mógł kontynuować podróży oraz otrzyma 500-złotowy mandat.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Zakres konsekwencji jest szeroki.

Nieważne prawo jazdy a koronawirus. Przepisy to regulują!

W tym punkcie warto jednak wskazać przypadek szczególny, jakim jest stan zagrożenia epidemiologicznego. Co on oznacza? Jeżeli kierowcy kończy się termin ważności prawa jazdy w okresie pandemii, ważność dokumentu zostaje automatycznie przedłużona na mocy przepisów. O ile? Do 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego. Konkretne zapisy są zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zastrzeżenia? Przepisy dotyczą głównie… terytorium Polski. Za granicą kierowca może mieć problem z nieważnym prawem jazdy.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia nowego prawa jazdy:

wniosek,

kolorowe zdjęcia (35x45 mm),

kserokopia posiadanego prawa jazdy,

orzeczenie lekarskie - jeżeli termin poprzedniego również mija.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy po minięciu terminu ważności?

Wymiana prawa jazdy w przypadku minięcia terminu ważności poprzedniego niestety nie jest darmowa. Ile zapłaci kierowca? W samym urzędzie zostawi dokładnie 100 złotych i 50 groszy. To jednak nie koniec kosztów, bo za kilkadziesiąt złotych musi wykonać nowe zdjęcie, a do tego powinien zapłacić za kolejne badanie lekarskie. Wizyta u uprawnionego medyka kosztuje 200 zł - taką stawkę określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2014 roku.

Ile się czeka na nowe prawo jazdy?

Kierowca na wymianę prawa jazdy ma czas do minięcia ważności poprzedniego dokumentu. Ile czeka się na nowe prawko? Urzędy wskazują, że nowy dokument pojawi się po około 2 tygodniach. Zazwyczaj odbywa się to jednak zdecydowanie szybciej - przy czym moment otrzymania prawka przez urząd można dodatkowo sprawdzić online. W jaki sposób odebrać nowe prawo jazdy? Przede wszystkim bezpośrednio w urzędzie. To najszybszy sposób. Co ważne, dokument może odebrać sam kierowca, ewentualnie osoba wskazana w pełnomocnictwie dołączonym do wniosku. Poza tym urząd może wysłać prawo jazdy pocztą - to jednak o kilka dni wydłuży czas oczekiwania.