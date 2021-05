To BMW X5 z Reddita jest dosyć dyskusyjne, żeby nie powiedzieć, że jest koszmarne

BMW X5 nie jest szczytem designu. Jakakolwiek generacja nie była, ale nie były też to brzydkie auta. Właściciel tego X5 chciał jednak poprawić wygląd i wyszło coś dosyć szokującego.

REKLAMA

Zdjęcie pochodzi z portalu Reddit i nie jest wiadomo, z jakiego zakątka świata pochodzi to BMW. Jest w nim coś takiego, że im dłużej się na nie patrzy to wzbudza jakiś niepokój, a zarazem trudno odwrócić wzrok.

BMW M3 i M4 dostaną napęd xDrive, ale i tak ucieszą purystów

Na zdjęciu widać wyraźnie, że zmieniono tzw. nerki, zderzak, światła. Wszystko jest bardziej płaskie, przez co X5 zyskało pudełkowaty wygląd. Z innych zmian widocznych w tym osobliwym aucie to zmodyfikowane błotniki, maska i progi. Do tego brązowe felgi.

Niestety nie ma zdjęcia tyłu auta, ale przypuszczalnie ma zbliżony design do tego, co widać na przedzie.

Jeśli ktoś miał problem z nowym wyglądem serii 4, to ta X5 z całą pewnością przebija tamten dyskusyjny wygląd.