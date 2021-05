Wyprzedzał na czołowe. Policjanci nie spodziewali się, że ma więcej na sumieniu [WIDEO]

Funkcjonariusze ruchu drogowego, jadący nieoznakowanym pojazdem nagrali na wideorejestrator niebezpieczną sytuację. 23-letni kierowca Audi, nie zastosował się do znaku o zakazie wyprzedzania i uderzył czołowo w nadjeżdżającego Opla.

Cała sytuacja była dosyć szybka. Młody mężczyzna wyskoczył swoim Audi nie upewniając się czy ma możliwość wykonania manewru wyprzedzania. Ani znaki, ani warunki na to nie pozwalały, w efekcie wyprzedził i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym pojazdem. W tym momencie stracił panowanie nad swoim pojazdem i kilkukrotnie dachując wypadł z drogi i zatrzymał się dopiero w przydrożnym parku.

Funkcjonariusze od razu ruszyli do akcji. Kierowca Audi zdołał wyjść z wraku o własnych siłach i od razu próbował uciekać. Policjanci szybko go schwytali i jak się okazało, wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu i wypadek, to nie jedyne przewinienia 23-latka.

Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Pobrano mu krew, aby ustalić, w jakim stężeniu je sobie zaaplikował. Dodatkowo auto, którym podróżował nie posiadało aktualnych badań technicznych, nie miało również OC, a tablice rejestracyjne założone do pojazdu, pochodziły z zupełnie innego samochodu.

Kierowca stracił już prawo jazdy. Będzie odpowiadał między innymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania. Grozi mu też kara finansowa za brak ważnego OC.

Wszystkim uczestnikom zdarzenia całe szczęście nie stało się nic poważnego.