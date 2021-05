Ford Custom Nugget - zabierasz dom dokąd chcesz

W dobie pandemii, wzrasta zainteresowanie kamperami. Dotąd był to segment niszowy, ale obecnie samochody w takiej zabudowie stają się spełnieniem marzeń osób spragnionych podróżowania. Jednym z kamperów dostępnych na rynku jest Ford Custom Nugget. To praktyczny samochód o niewielkich wymiarach i z uchylnym lub stałym wysokim dachem stworzony we współpracy z Westfalią.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z najciekawszych SUV-ów segmentu C? Testujemy nowego Forda Kuga

Ford Custom Nugget – komfortowe warunki dla całej rodziny

Custom Nugget to kamper, który może zastąpić hotele. Miłośnicy tego typu aut uważają, że mają one ogromną przewagę nad tradycyjnymi hotelami – zapewniają nieograniczoną wolność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciągu kilkunastu minut spakować się i ruszyć w dalszą podróż, by wieczór spędzić w zupełnie innym miejscu. Samochód jest praktyczny, ma niewielkie wymiary, a uchylny dach zapewnia przestrzeń dla nawet wysokim osobom. Wentylacja i miejsce na dodatkowe łóżko dachowe sprawiają, że wnętrze można urządzić wedle własnych upodobań.

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford

Custom Nugget posiada typowe cechy samochodu osobowego – jego rozmiary ułatwiają parkowanie i manewrowanie, a wysoki dach zapewnia przestrzeń do spania. Przesuwane fotele umożliwiają przekształcenie ich w drugie podwójne łóżko.

Jeździliśmy Fordem Transitem Nugget w zeszłym roku. Tu znajdziecie relację Łukasza z jego campingu:

Opinie Moto.pl: Wakacje w kamperze - sprawdzamy, czy to jest dobry pomysł

Ford Transit Custom Nugget Plus fot. Łukasz Kifer

Jak w domu

Custom Nugget oferuje nie tylko mnóstwo przestrzeni i możliwości aranżacji wnętrza, ale również komfortowe warunki mieszkalne. W aucie wyodrębniono część kuchenną - z tyłu znajduje się przestrzeń do gotowania z dwupalnikową płytą gazową, zlewem i miejscem do przygotowywania posiłków lub przechowywania jedzenia. Nie zabrakło szafek w zabudowie, lodówki czy stolika. W kuchni wydzielono też miejsce do przechowywania butli gazowych.

Nugget posiada praktyczną szafę i oświetlenie LED w przestrzeni mieszkalnej pozwoli. Zewnętrzne gniazda ładowania o mocy 230-240V pozwalają na pobór prądu bez czerpania energii z akumulatorów samochodowych. Custom Nugget posiada również gniazdo do tankowania czystej wody.

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford

Dużo wersji i możliwości

Ford Custom Nugget może być dopasowany do każdych wymagań. Auto jest dostępne w dwóch podstawowych wersjach nadwozia - Custom Nugget z uchylnym dachem oraz Custom Nugget z wysokim dachem w wersji ze standardowym lub wydłużonym nadwoziem (o nazwie Plus). Wersja z uchylnym dachem (długość 4972 mm i wysokość 2060/3000 mm) jest najbardziej uniwersalna - łączy w sobie cechy kompaktowego kampera z możliwością dostosowania go do indywidualnych potrzeb na postoju. Auto jest zwinne i praktyczne. Efektywne wykorzystanie przestrzeni wnętrza daje nieograniczone możliwości.

Wersja Custom Nugget z wysokim dachem (długość 4972 mm i wysokość 2800 mm) to auto dla wymagających, którzy chcą mieć mnóstwo przestrzeni przez cały czas, a auto wykorzystują do dalekich wycieczek. Unikatowa budowa wysokiego dachu zapewnia dużo miejsca nad głową, a wysoko zamontowane okna oraz świetlik sprawiają, że wnętrze jest jasne, przytulne i bardziej przestronne. Dodatkowa przestrzeń uzyskana dzięki wysokiemu dachowi oznacza, że pojazd ma wiele przydatnych schowków, a w pełni uszczelniona zabudowa czyni go idealnym do użytkowania przez cały rok.

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford

Fordy Ranger i Transit Custom biorą wszystko. Marka liderem na rynku małych aut dostawczych

Odmiana Custom Nugget Plus to prawdziwy dom na kołach. Auto jest dłuższe (długość 5339 mm), dzięki czemu zapewnia jeszcze więcej przestrzeni i komfortu. Podczas podróży i za dnia może pomieścić do pięciu osób, natomiast nocą zapewnia nocleg dla maksymalnie czterech osób. Ciekawostką jest między innymi praktyczna tylna część kuchenna w kształcie litery L, nowoczesna stylistyka wnętrza, duża szafa na ubrania oraz dużo użytecznych schowków. Ponadto długość pojazdu pozwoliła na wydzielenie praktycznej tylnej części łazienkowej z toaletą z elektrycznym mechanizmem spłukiwania, osobną umywalką oraz osłoną chroniącą prywatność. W sam raz na dalekie i długie wyprawy.

Ford Custom Nugget to samochód, który doskonale wpisuje się w zmieniającą się rzeczywistość. Jesteśmy w okresie istotnych przemian, nie tylko związanych z wirusem sars cov-2, ale i nowymi normami emisji spalin. Samochód ten jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i klientów. Transit jest naszym flagowym modelem, a możliwość dostosowania go do nowych warunków podróżniczych to krok w stronę spragnionych normalności klientów. Bezpieczne podróżowanie nabrało obecnie szerszego znaczenia. Zależy nam, aby nasi klienci czuli się komfortowo nie tylko ze względu na legendarną już jakość jazdy Forda Transita, nowoczesne systemy kontroli i bezpieczeństwa jazdy oraz technologie zapewniające spokojny sen w różnych częściach Polski czy Europy ale także z uwagi na wolność i radość podróżowania

– mówi Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford

Opinie Moto.pl: Ford Transit Custom Nugget PopTop, czyli kamper dla podróżników

Systemy bezpieczeństwa

Ford Custom Nugget to nie tylko komfortowe auto podróżnicze, ale także mnóstwo systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Nad bezpieczeństwem czuwa między innymi opcjonalny system Cross Traffic Alert, który skanuje lewą i prawą stronę pojazdu i ostrzega o nadjeżdżających pojazdach podczas wyjazdu tyłem z prostopadłego miejsca postojowego. Jego dopełnieniem jest system Blind Spot Information (BLIS), który informuje kierowcę za pomocą lampek ostrzegawczych umiejscowionych w lusterkach bocznych, gdy w martwym polu pojawi się inny pojazd. Jest również opcjonalny inteligentny tempomat z ogranicznikiem prędkości, w skład którego wchodzi system Traffic Sign Recognition, który wykrywa obowiązujące ograniczenia prędkości i automatycznie dostosowuje do nich prędkość pojazdu oraz system zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist i system kontroli pasa ruchu.

Opinie Moto.pl: Ford Transit Custom PHEV. Miasto to jego teren. Ale nie tylko

Silniki i ceny

Ford Custom Nugget jest wyposażony w nową generację dwulitrowych silników wysokoprężnych New EcoBlue, które spełniają wymogi normy Euro 6.2. Słabszy wariant generuje 130 KM oraz 360 Nm momentu obrotowego i może być zestawiony z manualną 6-biegową skrzynią. Średnie zużycie paliwa w modelu Nugget to 7,3 l/100km, a w wersji Nugget Plus – 7,4 l/100km. Mocniejsza odmiana może pochwalić się mocą 185 KM oraz momentem obrotowym na poziomie 415 Nm. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy preferują dynamiczną jazdę połączoną z komfortem i rozsądnym zużyciem paliwa. W tej wersji można wybrać zarówno manualną, jak również automatyczną skrzynię 6-biegową SelectShift. Średnie spalanie w przypadku przekładni manualnej jest takie samo, jak w przypadku słabszej jednostki. Odmiana z automatyczną skrzynią biegów zużywa odpowiednio 7,9 oraz 8 l/100km. Ceny Customa Nuggeta rozpoczynają się od 194 480 zł netto.

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford

Ford Transit Custom Nugget, kamper Ford