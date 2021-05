Od 1 czerwca rewolucja nie tylko na pasach. Zmieniają się też limity prędkości

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pieszych. Dziś pierwszeństwo przysługuje im dopiero wtedy, gdy znajdują się na przejściu. Za tydzień zyskają pierwszeństwo w chwili wchodzenia na zebrę. Dodatkowo, piesi przechodzący przez ulicę nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. To dwie najważniejsze zmiany, które wejdą w życie 1 czerwca. Ale będzie ich więcej. Kierowcy muszą pamiętać, że tego samego dnia zaczną obowiązywać nowe limity prędkości w terenie zabudowanym oraz większe odstępy pomiędzy samochodami poza terenem zabudowanym.

Zmiany w prawie od czerwca 2021 r. Koniec z podwójnymi limitami prędkości

Koniec z nocnymi limitami prędkości. Dziś w godzinach 23:00-5:00 w terenie zabudowanym limit prędkości wynosi 60 km/h (chyba że znaki wskazują inaczej). Od 1 czerwca to się zmieni. Bez względu na porę, limit będzie zawsze taki sam, czyli 50 km/h. Polska przestanie już być unijnym wyjątkiem - jesteśmy jedynym krajem UE, w którym przepisy pozwalają na szybszą jazdę w nocy niż w dzień.

"Piesi to święte krowy, będą mieli bezwzględne pierwszeństwo". Powtarzanie tych kłamstw jest niebezpieczne

Zmiany w prawie od czerwca 2021 r. Koniec z jazdą na zderzaku na drogach szybkiego ruchu

Niezachowanie bezpiecznej odległości na drodze to zdecydowanie jeden z największych problemów w Polsce. Z policyjnych statystyk wynika, że co piąty wypadek lub kolizja na autostradzie spowodowany jest niezachowaniem bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. W terenie zabudowanym jest jeszcze gorzej - co czwarty wypadek lub kolizja to efekt jazdy zderzak w zderzak. Przepisy, które wejdą w życie 1 czerwca, mają tę sytuację zmienić.

Na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami będzie wynosić połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h będzie musiał jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h - 60 m, 140 km/h - 70 m.

Jak podejść do nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych

W debacie na temat pieszych kierowcy często zapominają, że też bywają pieszymi, że nie zawsze obserwują świat zza stalowej ściany, jaką jest karoseria ich samochodu. Nie potrzebujemy emocji i podziałów tylko zrozumienia, że kierowcy i piesi tworzą jeden, wspólny organizm o nazwie ruch drogowy. Dlatego warto pamiętać o kilku zachowaniach, które ułatwią nam wszystkim wspólne funkcjonowanie.

Do kierowców:

Zawsze zwalniaj przed przejściem dla pieszych i obserwuj jego okolice. Nie musisz czytać w myślach pieszemu. Po prostu bądź gotowy, by ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zawsze.

Traktuj przejścia dla pieszych i ich okolice jak drogi z pierwszeństwem przejazdu. Kiedy znajdujesz się na drodze podporządkowanej, ustępujesz pierwszeństwa nie tylko tym samochodom, które już znajdują się na skrzyżowaniu, ale również tym, które się do niego zbliżają i mają przed tobą pierwszeństwo. Tak samo traktuj przejścia dla pieszych i samych pieszych.

Do pieszych: