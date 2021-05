Ograniczenia prędkości w Polsce. Jak szybko można jechać?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad alarmuje, że nawet jedna piąta wypadków w Polsce jest powodowana przez nadmierną prędkość. A nadmierna to taka, która nie została dostosowana do warunków jazdy. Jak określić optymalną szybkość? Kierowcy mogą w tym pomóc ograniczenia. Ograniczenia prędkości w Polsce dzielimy na dwa typy - odgórne dotyczące konkretnego pojazdu i miejsca oraz punktowe odnoszące się do konkretnej sytuacji drogowej.

Ograniczenia prędkości w Polsce - zasady ogólne:

Ograniczenia prędkości w Polsce: samochody osobowe, samochody ciężarowe do 3,5 t i motocykle:









obszar zabudowany:











godz. 5:00 - 23:00 - 50 km/h,

















godz. 23:00 - 5:00 - 60 km/h (od 1 czerwca 2021 r. też 50 km/h),

















strefa zamieszkania - 20 km/h.



































obszar niezabudowany:











droga poza terenem zabudowanym - 90 km/h,

















droga dwujezdniowa z dwoma pasami w każdym kierunku - 100 km/h,

















droga ekspresowa jednojezdniowa - 100 km/h,

















droga ekspresowa dwujezdniowa - 120 km/h,

















autostrada - 140 km/h.



























Ograniczenia prędkości w Polsce: samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samochody osobowe z przyczepami:













obszar zabudowany:











godz. 5:00 - 23:00 - 50 km/h,

















godz. 23:00 - 5:00 - 60 km/h (od 1 czerwca 2021 r. też 50 km/h),

















strefa zamieszkania - 20 km/h.



































obszar niezabudowany:











droga poza terenem zabudowanym - 70 km/h,

















droga dwujezdniowa z dwoma pasami w każdym kierunku - 80 km/h,

















droga ekspresowa jednojezdniowa - 80 km/h,

















droga ekspresowa dwujezdniowa - 80 km/h,

















autostrada - 80 km/h.





























Czasami ograniczenia prędkości zmieniają dodatkowe zapisy

Czasami przepisy wskazują warunki dodatkowe podwyższające lub zmniejszające dopuszczalną prędkość danego typu pojazdów. Przykład? Autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne może jechać drogą ekspresową jednojezdniową, drogą ekspresową dwujezdniową lub autostradą 100 km/h, a np. motocykl przewożący dziecko w wieku do lat 7 może poruszać się z prędkością wynoszącą 40 km/h.

Ograniczenia prędkości w Polsce zmieniają też znaki!

Warto pamiętać o tym, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych lub wymagających tego zarządca drogi ma prawo ograniczyć lub podwyższyć dozwoloną prędkość. Odbywa się to na mocy znaku. Gdzie najczęściej pojawiają się ograniczenia? Chociażby przed ostrymi zakrętami lub serią ostrych zakrętów, w okolicy szkół, miejsc, w których dochodzi do dużej ilości wypadków drogowych czy na obwodnicach miast. Ograniczenia prędkości wyznacza znak. Co je odwołuje? Kolejny znak (koniec zakazów, koniec ograniczenia prędkości lub np. teren zabudowany) lub skrzyżowanie.

Mandaty za prędkość w Polsce to początek. Możesz stracić prawko!

Kierowcy, którzy nie respektują ograniczeń prędkości w Polsce, powinni liczyć się z mandatami karnymi. Na tym jednak konsekwencje nie kończą się. Bo do konta prowadzącego funkcjonariusz dopisze również punkty karne, a nawet ma prawo odebrać mu prawo jazdy. Uprawnienia traci się na 3 miesiące w sytuacji, w której dozwolona prędkość w terenie zabudowanym zostanie przekroczona o więcej niż 50 km/h.

Mandaty za prędkość w Polsce: