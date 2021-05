Śpiący kierowca za kierownicą Tesli. Chociaż to możliwe, nadal nieodpowiedzialne [WIDEO]

Zastępca szeryfa z hrabstwa Kenosha David Gomez odebrał telefon wczesnym rankiem w niedzielę. Zgłoszono mu, że autostradą jedzie auto Tesla Model 3, z kierowcą, który śpi. Funkcjonariuszy wyjechał na poszukiwania „śpiącego rycerza" i po jakimś czasie go zlokalizował.

Samochód poruszał się z prędkością 131 km/h i funkcjonariusz jechał z nim tak około 2 mil. W tym czasie dawał sygnały swoją syreną, która ostatecznie obudziła kierowcę Tesli. Mężczyzna zjechał na pobocze. Wypierał się faktu, że spał. Twierdził, że jedzie do pracy i jest po prostu zmęczony. Udowadniał, że aby Autopilot Tesli mógł prawidłowo funkcjonować musiałby trzymać kierownicę co jakiś czas. Funkcjonariusz nie kupił tych usprawiedliwień.

Co najciekawsze to nie pierwsze zgłoszenie tego typu dotyczące tego akurat pojazdu. Dwukrotnie wcześniej próbowano go zatrzymać, ale mężczyzna miał opuszczoną głowę, a auto prowadziło się samo.

W ostatecznym rozrachunku, kierowca dostał mandat, ale nie za szybką jazdę, tylko za nieostrożną i wynosił on 187 dolarów. Funkcjonariusz, jak wcześniej zostało wspomniane, nie uwierzył śpiącemu kierowcy i zdecydował o odholowaniu auta.