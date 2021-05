Prawo jazdy kat. B i motocykl 125 cm3: w Polsce tak, a za granicą?

W roku 2014 uprawnienia wynikające z prawa jazdy kategorii B zostały rozszerzone na terenie Polski. Kierowca poza pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej na poziomie 3,5 tony może prowadzić również motocykl o pojemności silnika wynoszącej maksymalnie 125 cm3, przy czym jego moc nie może być wyższa niż 11 kW. Dodatkowy warunek? Uprawnienia należy posiadać co najmniej 3 lata. Nowelizacja tak naprawdę rozszerzyła kategorię B o kategorię A1. Spełnienie warunków nie oznacza jednak, że kierowca otrzyma stosowną adnotację w dokumencie. Na A1 nadal trzeba bowiem przejść egzamin!

Prawo jazdy na motor. Ile kosztuje i kto może je zrobić?

Masz prawo jazdy kategorii B? To masz i A1. Chociaż nie do końca…

No i tu zaczyna się problem. Bo o ile w Polsce rozszerzenie uprawnień kategorii B o pojazdy objęte kategorią A1 jest oczywiste, o tyle takie oczywiste już nie jest za granicą. A sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że w przypadku wyjazdu z Polski, kierowca musi dostosować się do zagranicznych przepisów. Skutek? Jadąc na wakacje np. do Włoch warto sprawdzić czy tam również można prowadzić motocykl 125 cm3 z kategorią B. W przeciwnym razie prowadzący narobi sobie kosztownych problemów na wakacjach - pokryje mandat oraz koszt lawetowania i parkingu policyjnego.

Prawo jazdy kat. B i motocykl 125 cm3 - gdzie w UE to możliwe?

Analogiczne przepisy jak w Polsce - tj. pozwalające na prowadzenie motocykla 125 cm3 z prawem jazdy kategorii B - obowiązują m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Belgii. W przypadku tych krajów kierowcy raczej nie muszą się zatem obawiać, że kontrola drogowa zakończy się mandatem za brak uprawnień.

Prawo jazdy kat. B i motocykl 125 cm3 - uważaj na wymogi dodatkowe!

Jest cały szereg krajów w Unii Europejskiej, w których do prowadzenia motocykla 125 cm3 z prawem jazdy kategorii B wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. Czasami chodzi o czas posiadania uprawnień, a czasami np. o dodatkowy kurs.

Portugalia:























kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić motocykl 125 cm3 pod jednym z dwóch warunków: ma ukończone 25 lat lub posiada licencję na motorowery.



























Czechy:























kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm3 z jednym ograniczeniem - musi on posiadać automatyczną skrzynię biegów.



























Słowacja:























kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm3 z jednym ograniczeniem - musi on posiadać automatyczną skrzynię biegów.



























Niemcy:























kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm3 pod warunkiem, że ma co najmniej 25 lat, uzyskał uprawnienia minimum 5 lat temu, a do tego ukończył dodatkowy kurs.

























Prawo jazdy kat. B i motocykl 125 cm3. Co zrobić?

Kierowca, który wybiera się na wakacje za granicę i ma plan na zwiedzanie okolicy np. na wynajętym motocyklu, powinien upewnić się, że będzie to możliwe. Musi sprawdzić jakie regulacje prawne obowiązują w danym kraju. I musi pamiętać o tym, że rozbieżności dotyczą nie tylko kategorii B i A1, ale także wielu innych uprawnień. Przykład? Dobry dotyczy elektrycznej hulajnogi. W niektórych miastach we Włoszech muszą być one rejestrowane i mieć opłacone ubezpieczenie.