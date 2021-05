Karambol na postoju. Jaguar F-Type zapoczątkował efekt domina [WIDEO]

Na nagraniu umieszczonym pierwotnie na TikToku, ale później na Instagramie widać scenę mrożącą krew w żyłach. Laweta dwupoziomowa przewoziła auta, gdy raptem jeden z nich uwolnił się z blokad. Gdyby to jeszcze było na dolnym poziomie to może nie byłoby to tak dotkliwe, ale spadł z górnej części przyczepy.

Jak widać na wideo spadającym autem był Jaguar F-Type w wersji kabrio. Nie jest wiadome jak to się dokładnie stało, że auto zleciało, ale to, co najbardziej boli w tym nagraniu to nie tylko samo uderzenie brytyjskiego auta o ziemię. Oczywiście całą siłę uderzenia przyjął tył Jaga i z całą pewnością ma uszkodzone podwozie, koła i cały tył.

Jednak to nie koniec ciągu zdarzeń. Jaguar nie zatrzymał się, tylko zaczął dalej się toczyć, czego efektem było uderzenie w przód Chevroleta Silverado. Oczywiście pickup miał uszkodzony zderzak i chyba nic poza tym.

To nadal nie koniec tej historii. Impet, z jakim wjechał Jaguar w Chevroleta spowodował, że ten drugi cofnął się i uderzył w przód Nissana GT-R. Prawdopodobnie również będzie potrzebował nowego, przedniego zderzaka.

Kierowca ciężarówki, który był odpowiedzialny za pojazd, raczej powinien dostać zawału serca. Trzy auta uszkodzone, w tym jedno mocno, a wszystko bez udziału kierowców. Sytuacja nie do zazdroszczenia.