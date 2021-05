Od poniedziałku zmiany organizacji ruchu na trasie S19. Utrudnienia na północ od Rzeszowa

W poniedziałek 24 maja zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie trasy S19 należącym do szlaku Via Carpatia. Utrudnienia pojawią się w rejonie węzła budowanego pomiędzy miejscowościami Nisko i Nowosielec. Ruch w stronę Rzeszowa będzie się odbywał "bypassem" i prawym pasem jezdni. Ruch w stronę Lublina zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt.

Jedna z najważniejszych dróg w Polsce

Via Carpatia to jedna z najważniejszych dróg nie tylko w Polsce. To europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozwinie handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów i Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś.

Utrudnienia od 24 maja na węźle na trasie S19 GDDKiA Rzeszów

