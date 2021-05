Zmieni się centrum Warszawy. Aleje Jerozolimskie staną się deptakiem

Główna oś centrum Warszawy, czyli Aleje Jerozolimskie, już niedługo zmieni się nie do poznania. Trasa zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Pojawią się za to szersze chodniki, ścieżki rowerowe i drzewa. Zostaną zatoki postojowe, buspasy i tory tramwajowe.

Dzięki budowie Nowego Centrum Warszawy stolica przejdzie metamorfozę podobną do tej, którą mają już za sobą takie europejskie metropolie jak Kopenhaga czy Sztokholm. Wprowadzamy rozwiązania, które pogodzą oczekiwania pieszych, kierowców, rowerzystów i przedsiębiorców. A to wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się również idealnym miejscem do życia

– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Aleje Jerozolimskie - projekt nowej trasy Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na zaprojektowanie nowego wyglądu Alei Jerozolimskich. Trasa zostanie przebudowana od ronda Czterdziestolatka, przez rondo de Gaulle’a i dalej aż do wjazdu na Most Poniatowski.

Chcemy aby po zakończeniu inwestycji kolejowej Aleje Jerozolimskie zmieniły się w piękną przestrzeń publiczną, przyjazną pieszym, rowerom i komunikacji zbiorowej, a także pełną zieleni

– mówił Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Dziś Alejom Jerozolimskim daleko do wielkomiejskiej alei. Brakuje zieleni, choć kiedyś rosły tam cztery rzędy drzew. Chodniki są wąskie i zajęte przez parkujące auta. Brakuje przejść dla pieszych i dróg dla rowerów. Z analizy wykonanej w 2017 r. wynika, że Aleje Jerozolimskie niemal w każdej dziedzinie ustępują przebudowanej ul. Świętokrzyskiej.

Aleje Jerozolimskie, rowerzysta na buspasie Zarząd Dróg Miejskich

Nowe Aleje Jerozolimskie

Zgodnie z założeniami Aleje Jerozolimskie będą miały szersze chodniki z miejscem na ogródki gastronomiczne. Pojawi się więcej zieleni, wrócą też drzewa posadzone w czterech rzędach, tak jak to wyglądało przed II wojną światową. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku, w tym jeden przeznaczony dla autobusów i taksówek. Powstaną zatoki postojowe (ale do parkowania równoległego, a nie pod skosem jak do tej pory), a po obu stronach ulicy pojawią się szerokie drogi dla rowerów.

Zgodnie z założeniem projektu znikną dwa ronda: u zbiegu z Marszałkowską (rondo Dmowskiego) i z Nowym Światem (rondo de Gaulle’a). Zamiast nich powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli powiększyć przestrzeń dla pieszych i ułatwić im przemieszczanie się.

Aleje Jerozolimskie, wąski chodnik Zarząd Dróg Miejskich

Plan na nowe Centrum Warszawy

Przebudowa Alej Jerozolimskich to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy, zapowiedzianego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program jest konsekwentnie realizowany. Trwa już przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów i zachodniej strony ul. Marszałkowskiej w rejonie pl. Defilad, a także rozpisano przetarg na plan przebudowy ul. Marszałkowskiej.W ubiegłym roku kompleksową zmianę przeszedł centralny odcinek al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Niedługo poznamy też wyniki przetargu na koncepcję zagospodarowania ul. Chmielnej.

Aleje Jerozolimskie, Warszawa Zarząd Dróg Miejskich