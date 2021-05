Pościg policji za skradzionym BMW. Była broń, kajdanki i blokada policyjna [WIDEO]

Do zdarzenia doszło we wtorek 18 maja przed godziną 23. Dyżurny komendy miejskiej policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie, że z parkingu jednego ze sklepów na obrzeżach miasta został skradziony samochód marki BMW. Jak się później okazało, właściciel wszedł na chwilę do sklepu zostawiając kluczyki w stacyjce samochodu. Po wyjściu ze sklepu nie zastał na parkingu swojego auta, ale w aplikacji GPS sprawdził położenie swojego BMW i wezwał policję.

Dyżurny zielonogórskiej komendy powiadomił patrole w służbie i pięć z nich ruszyło w pościg za skradzionym wozem. Policjanci głośno komunikowali się przez radio by skoordynować działania. Około godziny 23 jeden z patroli ustawił się w poprzek drogi którą jechało BMW, zmuszając kierującego do zatrzymania się.

Wideo z zatrzymania złodzieja w Zielonej Górze przypomina film akcji. Nagranie z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy można zobaczyć tutaj:

Zatrzymanie rodem z filmów sensacyjnych

Złodziej został obezwładniony i ujęty przez policjantów. Za kierownicą siedział pijany 27-latek pochodzący z województwa warmińsko-mazurskiego i od kilku lat mieszkający w Zielonej Górze. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a samochód zwrócony właścicielowi. Po wytrzeźwieniu 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany przyznał się do winy, a prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze oddał mężczyznę pod dozór policji. Podczas wyjaśniania okoliczności policjanci ustalili, że ten sam 27-latek kilka dni wcześniej "pożyczył" na kilka godzin samochód z komisu, w którym pracował. Oczywiście zrobił to bez zgody właściciela pojazdu i bez wiedzy swoich pracodawców. Za ten czyn usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu, za który podobnie jak za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja, zatrzymanie pijanego złodzieja BMW Policja

