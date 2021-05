Limit miejsc w samochodzie. Rzecznik interweniuje, rząd kasuje obostrzenie

Tyle osób, co miejsc w samochodzie

Przepisy w przedmiotowym zakresie zostały uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 905). Tym samym od 15 maja 2021 r. w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9. osób (łącznie z kierowcą) można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc

- czytamy w oficjalnym komunikacie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To oznacza, że od tego tygodnia nie ma już żadnych obostrzeń związanych z limitem miejsc w samochodach, a do osobówki lub małego busa może wejść tyle osób, ile jest miejsc.

O co chodzi z limitem miejsc w samochodzie?

W większości samochodów osobowych nie wprowadzano żadnych limitów osób, które mogą przebywać na pokładzie. Nawet podczas najgroźniejszych okresów pandemii. Zgodnie z przepisami mogliście do małego hatchbacka wcisnąć pięć osób, o ile tyle właśnie jest w nim miejsc. Co ciekawe, limit wprowadzono dla większych samochodów, czyli takich, które mogą zabrać osiem-dziewięć osób. Łatwo policzyć, że na pokład takiego samochodu mogły wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczył osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie musiały się więc martwić o paraliż domowej logistyki.

Brzmi absurdalnie i budziło kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób. Uderzył jednak we wszystkich. Także tych jeżdżących busem na co dzień, choć wyłączenie z przepisów osób mieszkających ze sobą w większości przypadków załatwiało sprawę. Przepis brzmi dziwnie i nielogicznie tylko z początku, jeśli się nad tym zastanowimy, to nie jest tak irracjonalny, jak się wydaje. Cieszy, że nie uderza w duże rodziny.

Rzecznik stanął po stronie małych przewoźników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw w pismach do Ministerstwa Zdrowia zwracał uwagę, że od 15 maja 2021 r. autokary, busy i taksówki mogą zabrać na pokład tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc. Małe busy (8 i 9 miejsc) wciąż były objęte limitem miejsc na pokładzie, co znacząco uderzało w małych przewoźników, którzy do swojego dużego samochodu mogli zabrać tylko trzy osoby. Do limitu czterech osób wliczany był także kierowca. - Nie można ocenić pozytywnie sytuacji, w której najmniejsi przewoźnicy mogą przewozić minimalną liczbę osób, podczas gdy równocześnie ich więksi konkurenci mogą zabierać na pokład zdecydowanie większe ilości osób. Sytuacja ta powinna ulec zmianie - mówił Rzecznik. Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do jego argumentów, a limit skasowano.

Czy można jeździć po mieście? Oczywiście, że tak

Kierowco, tym się nie przejmuj:

W samochodzie osobowym nie musisz jechać w maseczce.

Możesz jechać do warsztatu.

Na myjnię

I do wulkanizatora. Nie powróciły żadne z najostrzejszych obostrzeń w tym względzie.

Możesz jeździć gdzie chcesz i o której chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń w przemieszczaniu się. Można jeździć po mieście. Nawet bez celu. Tak samo przemieszczać się między miastami. Lockdown, w aktualnej formie, nie oznacza zakazu przemieszczania się po Polsce.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle zniknęły, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte.

