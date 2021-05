Continental dba o bezpieczeństwo na drogach. "Razem nam po drodze z pomaganiem"

W ubiegłym roku w Polsce zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W ich wyniku śmierć poniosło 2491 osób, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8805 ciężko. Wskaźnik 9,6 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków jest najwyższym w Unii Europejskiej. 77 ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców to z kolei trzeci najgorszy wynik w Unii.

Według OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska należy do 25 najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata, natomiast pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest krajem bardzo nisko rozwiniętym.

W 2020 roku ograniczenia związane z pandemią spowodowały zmniejszenie ruchu samochodowego i poprawę statystyk wypadków drogowych. Dane wciąż pozostają jednak alarmujące na tle innych państw. Wskazują na konieczność prowadzenia konsekwentnych działań edukacyjnych, a także pilną potrzebę wspierania poszkodowanych w wypadkach.

Dlatego Continental, który obchodzi 150-lecie istnienia i 25-lecie działalności polskiego oddziału, świętuje jubileusz promując tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy może przyłączyć się do akcji „Razem nam po drodze z pomaganiem” – środki zebrane dzięki aktywności uczestników trafią na konto Fundacji Moc Pomocy, wspierającej poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Zminimalizowanie ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego to nasz priorytet. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, technologiom, doskonaleniu produkowanych przez koncern komponentów i systemów, odgrywamy ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa. Od lat wspieramy inicjatywy i projekty przybliżające nas do realizacji Wizji Zero, która zakłada całkowite wyeliminowanie wypadków

Ewa Ostapczuk, PR Manager w Continental Opony Polska fot. Continental/Dominik Kalamus

Udział w akcji Continental jest łatwy

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w akcji? To proste – wystarczy zainstalować aplikację Activy na smartfonie, dokonać prostej rejestracji i wybrać Misję Continental. Dołączając do tej misji, uczestnik podejmuje się:

przejechania 1000 kilometrów w ramach takich aktywności, jak na przykład jazda na rowerze, jazda na rolkach, hulajnodze czy deskorolce

przebiegnięcia czy przejścia 300 km w ramach aktywności, takich jak bieg, nordic walking, spacer

Po zaliczeniu kolejnych odcinków misji użytkownicy będą informowani o następnych etapach jako wyznacznikach trasy. Każdy etap to informacja o przebytej trasie połączona z ciekawostką lub poradą związaną z bezpieczeństwem na drodze. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymają nagrody specjalne.

Akcja wystartowała 14 maja 2021 r. i potrwa przez trzy miesiące. Celem akcji jest wspólne zebranie maksymalnej kwoty 50 tys. zł, którą Continental przekaże na konto Fundacji Moc Pomocy. Więcej informacji na stronie www.razemnampodrodze.pl.