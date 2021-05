Kto może kontrolować kierowcę na drodze? Czy tylko policja?

Kontrola drogowa jest jednym z głównych zadań stawianych przed funkcjonariuszami. Na jej mocy można ukarać kierowcę za popełnienie wykroczenia, sprawdzić stan pojazdu i dokumentów czy chociażby zbadać trzeźwość prowadzącego. Warto pamiętać jednak o tym, że o ile kontrola drogowa jest czynnością umocowaną prawnie, o tyle nie wszystkie służby mają prawo do jej przeprowadzenia. Dziś opowiemy zatem o uprawnieniach poszczególnych funkcjonariuszy pojawiających się przy polskich drogach.

Kontrola kierowców na drodze - Policja:

W tym przypadku sprawa jest oczywista. Pełne uprawnienia do kontrolowania kierowców na drogach ma oczywiście Policja. Funkcjonariusze mogą zatrzymać jadący pojazd czy też kontrolować samochody nie znajdujące się w ruchu. Pomijając zadania prewencyjne, policjanci mogą ukarać też kierowcę mandatem karnym.

Kontrola kierowców na drodze - ITD:

Funkcjonariusze ITD mogą:





zatrzymywać samochody osobowe na drodze,

mogą sprawdzić stan pojazdu i dokumenty,

mogą wystawić mandat karny i dopisać do konta kierowcy punkty karne,

mogą przeprowadzić kontrolę trzeźwości,

mogą posługiwać się urządzeniami mierzącymi prędkość i rejestratorami.

Funkcjonariusze ITD muszą być w każdym przypadku umundurowani.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Miejska i Gminna:

kontrolować kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku zakazującego ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania,

Strażnik miejski lub gminny może:

poprzez kontrolę rozumie się też zatrzymanie jadącego pojazdu,

może wystawić mandat w związku z popełnieniem powyższych wykroczeń,

Strażnik miejski lub gminny musi być umundurowany podczas kontroli.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Graniczna:

Straż Graniczna ma praktycznie takie same uprawnienia co Policja. Może zatrzymywać pojazdy, kontrolować ich kierujących, sprawdzać trzeźwość i wlepiać mandaty. Co niezwykle ważne, uprawnienia Straży Granicznej dotyczą całego terytorium kraju - nie tylko stref granicznych. Różnice? O ile policjant w niektórych przypadkach może zatrzymać pojazd do kontroli w ubraniach cywilnych, o tyle strażnik graniczny musi być umundurowany.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Leśna:

może skontrolować dokumenty pojazdu i kierowcy,Strażnik leśny może:

kontrolować kierujących, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania,

kontrola może odbywać się głównie na terenie lasu lub parku - chyba, że kierowca wyjechał z tego obszaru, ale na nim popełnił wykroczenie,

może wystawić mandat w związku z popełnieniem powyższych wykroczeń,

może uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę - jeżeli ma przypuszczenie, że ten znajduje się pod wpływem alkoholu.

Strażnik leśny musi być umundurowany.

Kontrola kierowców na drodze - Żandarmeria Wojskowa:

Żandarm wojskowy może:

otrzymuje możliwość kontrolowania dokumentów dopiero wtedy, gdy pojazd należy do wojska.

zatrzymać pojazd, ale nie może kontrolować dokumentów,

Żandarm wojskowy musi być umundurowany.

Żandarmeria Wojskowa i kontrole kierowców. Możemy się ich spodziewać, ale to nie dziwi

Kontrola kierowców na drodze - inne podmioty: