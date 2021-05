Rosjanie bawią się oponą zimową z kolcami i rozpędzają ją do wysokich prędkości [WIDEO]

Co by się stało jakby tanią oponę zimową z kolcami rozpędzić do 620 km/h? Większość ludzi, nawet by nie wpadła na taki pomysł, ale Rosjanie z Garage 54 zdecydowali się sprawdzić.

REKLAMA

Swoje poprzednie dzieło, czyli dwie Łady połączone bokami zdecydowali się odseparować od siebie, ale pomiędzy nie wsadzić koło z oponą zimową Nokian Hakkapeliitta 8 z kolcami, które nie zostały usunięte. Oficjalnie ta opona może jechać z maksymalną prędkości 190 km/h. Zatem wspomniane 620 km/h powinno rozszarpać ją w drobny mak.

Jak sprawdzić ciśnienie w oponach? Do jakiego poziomu je uzupełniać?

Oczywiście można by było to sprawdzić działanie tej prędkości na oponie przeznaczonej do wysokich prędkości, ale gdzie tu zabawa? Opona rozpędza się do 5600 obrotów na minutę, a należy pamiętać, że tego typu opona może się rozpędzić jedynie do 1800 obr./min. Guma powinna się rozciągnąć, a wzmocnienia wewnątrz puścić. Nic jednak takiego się nie stało. Niemniej była to ostatnia przejażdżka tego produktu.

Znając twórców, prawdopodobnie jeszcze zobaczymy tę oponę przy kolejnym ich pomyśle.