Oddano ważny odcinek S1. Kierowcy dojadą do lotniska w Katowicach

Bardzo ważny odcinek S1

Nie dość, że S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie (niecałe 10 km) pozwoli swobodnie dojechać do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, to łączy autostradę A1 z drogami ekspresowymi S52 Bielsko-Biała - Cieszyn oraz S1 Bielsko-Biała - Zwardoń, a także z DK91, DK86 i pozostałymi drogami województwa. To jedna z kluczowych inwestycji drogowych na Śląsku.

Kierowcy długo czekali na ten odcinek S1

Bezpieczniej, szybciej i bardziej komfortowo - tak od dziś będą mogli poruszać się kierowcy po prawie 10 km nowo wybudowanej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie

- chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie. Radość drogowców nie powinna dziwić, ponieważ S1 do lotniska w Pyrzowicach to jedna z ważniejszych dróg w południowej Polsce i... jedna z najbardziej wyczekiwanych. Pierwsze dwa etapy inwestycji realizowane były pomiędzy grudniem 2002 a listopadem 2006 r. Pierwszy z nich obejmował budowę 3-kilometrowego odcinka zlokalizowanego w obrębie gminy Siewierz oraz węzła Podwarpie. Etap drugi zakładał budowę trasy o długości około 9,5 km, biegnącej aż do lotniska w Pyrzowicach.

Trzeci etap wystartował dopiero w listopadzie 2018 r. Po podpisaniu umowy prace ruszyły na wiosnę 2019 r. Trzeba było zbudować drugą jezdnię S1 na odcinku Lotnisko - Podwarpie, wiadukty, mosty, oświetlenie, odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska.

Wciąż tymczasowa organizacja ruchu

Ostateczne zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec maja. Kierowcy mogą już jeździć nowym odcinkiem, ale na jego początku i końcu (węzły Lotnisko i Podwarpie) wciąż obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zwężenie do jednego pasa. Drogowcom zostały ostatnie szlify.