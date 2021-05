Wypadek na A4. Co stało się na węźle z S1 w stronę Krakowa?

W poniedziałek rano na autostradzie A4 w Mysłowicach, na węźle S1 w stronę Krakowa doszło do wypadku. W efekcie przewrócona ciężarówka blokowała dwa pasy ruchu. Ruch w kierunku Krakowa odbywał się wyłącznie pasem awaryjnym. Policja szacowała, że utrudnienia na A4 i na S1 potrwają około 3 godziny. Na czas podnoszenia ciężarówki droga była kompletnie nieprzejezdna - policja zamknęła ją ze względów bezpieczeństwa.

Wypadek na A4. Korek na S1 w stronę Krakowa

W południe policja poinformowała, że udało się usunąć ciężarówkę z drogi A4 i przywrócić ruch na autostradzie oraz unormować ruch na S1 w stronę Krakowa. Policja nie poinformowała o ewentualnych ofiarach wypadku.

Na podanie oficjalnych przyczyn wypadku na A4 jest jeszcze za wcześnie. W chwili wypadku nawierzchnia autostrady A4 na wysokości Mysłowic była mokra, co prawdopodobnie miało istotny wpływ na przebieg zdarzenia.

Jeszcze w tym roku ruszy wielki remont A4

Remont autostrady A4 na odcinku od Góry św. Anny aż do granicy woj. opolskiego i śląskiego zapowiadany był od dłuższego czasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała właśnie kolejne szczegóły. Poznaliśmy nie tylko potencjalnych wykonawców, ale także zakres i termin prac. Te mają się rozpocząć w trzecim kwartale 2021 r. i potrwają aż do czwartego kwartału 2022 r. Dlaczego tak długo? Na okres zimowy, od 15 grudnia do 15 marca, remont zostanie przerwany.

GDDKiA planuje remont obu jezdni autostrady na odcinku od Góry św. Anny aż do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Ze względu na znaczny zakres prac będzie to zadanie dwuletnie. Wykonawca wymieni całą nawierzchnię, wyremontuje przejazdy awaryjne (zamontowane zostaną bariery linowe), remont obejmie również system odwodnienia drogi oraz obiektów mostowych.

Prace podzielono na pięć etapów robót, z których każdy będzie trwał maksymalnie dwa miesiące - ma to spowodować jak najmniejsze utrudnienia dla kierowców. To bardzo poważna operacja. Roboty będą prowadzone na całej szerokości jednej jezdni autostrady, po przełożeniu ruchu na drugą jezdnię. Tak jak w poprzednich latach, na odcinkach o odpowiedniej szerokości jezdni, ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach. Możemy się spodziewać niższego limitu prędkości, ale ruch powinien być płynny.

Jedynie na odcinkach z obiektami inżynierskimi, gdzie jezdnia ma mniejszą szerokość, wprowadzony zostanie układ pasów 2+1. Tutaj możemy się spodziewać większych utrudnień. Dokładnego harmonogramu prac jeszcze nie znamy, ale GDDKiA już podała, ze zostanie czasowo zamknięty MOP Góra św. Anny. Z kolei na czas zamknięcia węzłów Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie będą wyznaczone objazdy.