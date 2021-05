Najwolniejszy wyścig typu drag race na świecie. Hindusi wybierają najszybszą taksówkę [WIDEO]

Jeśli kiedyś zastanawialiście się, która taksówka w Indiach jest najszybsza – Fiat 1100 czy Hindustan Ambassador to poniżej znajdziecie odpowiedź. Jeśli nigdy nad tym się nie zastanawialiście to możecie wypełnić tę lukę w swojej wiedzy i również zobaczyć poniższe wideo:

Hindustan Ambassador i Fiat 1100 to najwięksi rywale w hinduskim świecie taksówkowym. Zespół Autocar India zdecydował raz na zawsze wyjaśnić, kto jest królem, a kto przegranym, dlatego zorganizowali drag race tych dwóch modeli.

Pierwszy z nich Hindustan Ambassador to klasyczna taksówka, używana w całych Indiach. Produkowana była od 1958 do 2014 roku. Części zamiennych jest sporo. Miał to być samochód prosty i trwały. Wykorzystany do wyścigu egzemplarz zasilany jest silnikiem o pojemności 1,8 litra i ma około 60 KM. Moc przekazywana jest na tylne koła za pomocą 5-biegowej manualnej skrzyni. Z zewnątrz natomiast czujni widzowie mogą zobaczyć osłonę nad przednią szybą. Ten „demon prędkości” jednak ten detal wykorzystuje jedynie, jako część dekoracyjną.

Jego oponent, czyli Fiat 1100 został zmodyfikowany przez jego właściciela Cyrusa Dhabhara. Można powiedzieć, że wyścig jest nierówny, gdyż właściciel wymienia, co zmienił w Fiacie, a części pochodzą między innymi z silników rajdowych Grupy A. Robi wrażenie… do momentu, gdy okazuje się, że moc Fiata podskoczyła z 30 do 50 KM.

Jak pokazuje nagranie, zwycięzcą okazał się Hindustan Ambassador. Fiat dosyć mocno tracił do swojego rywala, ale trzeba przyznać, że walka była wyrównana. Teraz już wiadomo, że jak poleci się do Indii i musimy gdzieś „szybko” się dostać to powinniśmy wybrać Hindustana Ambassadora.