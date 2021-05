Jak się zachować podczas ulewy? Włączać przeciwmgielne czy nie?

Wiosna to czas ładnej pogody - dłużej jest jasno, a do tego nie brakuje słonecznych dni. I choć to oznacza, że kierowcy mają powód do radości, nie mogą zapominać o jednym - wiosna to też moment, w którym pojawiają się intensywne opady deszczu. Jak się zachować podczas ulewy? Zasad bezpieczeństwa jest kilka.

Jak się zachować podczas ulewy? O tym pamiętaj!

Podczas jazdy należy obserwować drogę. Jeżeli kierowca zobaczy dużą kałużę, powinien postarać się ją ominąć - nigdy nie we jak jest głęboka. A wjechanie w głęboką kałużę w najlepszym przypadku zakończy się skrzywionymi tarczami hamulcowymi. W najgorszym będzie oznaczać zalanie silnika, układu elektrycznego, a może nawet poślizg wodny.

W czasie ulewy należy zredukować prędkość - słaba widoczność skraca czas na podjęcie reakcji w razie pojawienia się zagrożenia na drodze. Poza tym należy zwiększyć dystans od poprzedzającego samochodu.

W czasie ulewy szczególnie ważne są sprawne pióra wycieraczek.

Jeżeli w czasie ulew pojawi się burza, w kabinie pasażerowie są bezpieczniejsi niż na zewnątrz. Nadwozie na zasadzie klatki Faradaya chroni ich przed wyładowaniami elektrycznymi.

Jazda w czasie ulewy? Zatrzymać samochód?

Jeżeli opady są naprawdę intensywne, najlepiej przerwać jazdę. Dla bezpieczeństwa należy zatrzymać się poza obrębem drogi i pobocza - np. na parkingu - szczególnie w przypadku drogi ekspresowej i autostrady. Jeżeli możliwości takiej nie ma, auto w czasie postoju na poboczu na drodze krajowej musi mieć włączone światła pozycyjne oraz awaryjne.

Jazdę warto przerwać nie tylko z uwagi na słabą widoczność. Podczas ulewy może się oberwać np. jedna z gałęzi drzewa - spadająca może przygnieść pojazd, ewentualnie wybić w nim przednią szybę.

Podczas postoju w czasie ulewy lepiej nie wysiadać z pojazdu. Chyba że auto stoi np. na parkingu lub pod dachem stacji paliwowej. W przeciwnym razie kierowcę lub pasażera może przygnieść np. gałąź oderwana od drzewa.

Podczas postoju w czasie ulewy nie należy gasić silnika. Raz że w ten sposób pracują nawiewy, nie parują szyby i kierowca może obserwować otoczenie. A dwa że dzięki temu ma pole do reakcji - może odjechać z miejsca w razie pojawienia się zagrożenia.

Zasada z szybkim tworzeniem się kałuż w czasie ulewy dotyczy też postoju. Dlatego nie należy zatrzymywać się w zagłębieniach drogi.

Jak się zachować podczas ulewy? Włącz światła!

Pomijając sprawne wycieraczki, kluczem do bezpiecznej jazdy podczas ulewy są... włączone światła. To za ich sprawą pojazd stanie się widoczny dla innych użytkowników drogi. Jakie typy świateł należy włączyć? Podstawą są światła mijania. Warto o nich pamiętać także w przypadku samochodów wyposażonych w automatycznie uruchamiane reflektory. System nie zawsze za pomocą czujnika prawidłowo odczyta warunki pogodowe - należy się zatem upewnić, że auto samodzielnie uruchomiło światła mijania, a jeżeli tego nie zrobiło, trzeba włączyć je manualnie.

Jakie światła podczas deszczu? Czasami nawet przeciwmgielne!

Czy podczas ulewy należy włączyć światła przeciwmgielne? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od tego, na ile silna jest ulewa. W sytuacji, w której opady atmosferyczne tworzą warunki zmniejszonej przejrzystości powietrza, kierowca według przepisów ma prawo uruchomić w pojeździe światła przeciwmgielne przednie (o ile auto je posiada, bo nie są obowiązkowe). Światło przeciwmgielne tylne można włączyć dopiero wtedy, gdy widoczność podczas jazdy w czasie ulewy spadnie poniżej 50 m.

Zasady używania świateł przeciwmgłowych

Jeżeli ulewa jest silna, a kierowca nie włączy świateł przeciwmgielnych przednich, raczej nie spotkają go żadne konsekwencje. Policja nie ściga tego typu wykroczeń. Inaczej będzie w sytuacji, w której w czasie opadów prowadzący włączył światło przeciwmgielne tylne, ale natężenie deszczu spadło, widoczność się poprawiła, a on światła nie wyłączył. W takim przypadku istnieje ryzyko oślepienia kierowcy jadącego z tyłu i stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A to w razie kontroli może oznaczać mandat wynoszący 50 zł.