Jak dorobić kluczyk do samochodu? Ile to kosztuje?

Na początek warto zadać sobie pytanie o powód, dla którego właściciel chce dorobić kluczyk do samochodu. Bo scenariuszy może być kilka. Po pierwsze zgubił jedyny posiadany kluczyk. Po drugie ma tylko jeden i chce dorobić zapasowy. Po trzecie posiadany obecnie kluczyk zepsuł się - nie otwiera auta lub nie pozwala na odpalenie silnika. Jak dorobić kluczyk do samochodu w każdym z tych przypadków i ile to właściwie kosztuje?

Jak dorobić kluczyk do samochodu? Pamiętaj o programowaniu!

Jeżeli kierowca zgubił kluczyk lub chce dorobić kluczyk do auta starego typu, problemu praktycznie nie ma. Wystarczy że kupi "czysty" kluczyk i zleci ślusarzowi dorobienie grota o właściwym kształcie - na podstawie klucza już posiadanego lub wymontowanej wkładki zamka. Kolejnym krokiem jest programowanie immobilisera lub pilota. Najprościej duplikować kod na podstawie drugiego kluczyka. W sytuacji, w której kierowca zgubił jedyny kluczyk, konieczne jest uzyskanie kodu z bazy producenckiej - po podaniu danych pojazdu.

Czemu programowanie jest takie ważne? Po pierwsze z uwagi na immobiliser. Ten odcina możliwość zapłonu pojazdu w sytuacji, w której komputer w aucie nie rozpozna kluczyka włożonego do stacyjki. Po drugie kluczowe znaczenie ma pilot centralnego zamka wbudowany w kluczyk. Zabezpieczenie często jest uzupełniane dodatkową blokadą zapłonu - jeżeli kierowca nie odblokuje zamków pilotem, a ma sprawny immobiliser, nadal nie odpali silnika.

To nie kluczyk, a… pilot. Co wtedy?

Sytuacja komplikuje się w przypadku kluczy inteligentnych - jak np. karty stosowane przez Renault. Powód? Bo tak naprawdę najlepiej wyrobić je w autoryzowanej stacji. Tam kierowca okazuje dowód własności pojazdu, a serwis zajmuje się zamówieniem duplikatu kluczyka przyuczonego już do pojazdu - nie będzie konieczna jego adaptacja. Problemem w tym przypadku są koszty - duplikaty często wydają wyłącznie centrale producenckie. Wyrobienie nowej karty do hatchbacka segmentu C będzie kosztować jakieś 700 zł. Nowy kluczyk do auta klasy premium może kosztować grubo ponad 1000 zł.

Dorobienie kluczyka inteligentnego. Czy tylko ASO?

Jakie są alternatywy? Kierowca może postarać się obejść ASO. W takim przypadku musi nabyć "czysty" kluczyk lub kartę, a następnie znaleźć zdolnego elektromechanika, który zaprogramuje urządzenie. W ten sposób nowy kluczyk będzie się zachowywał dokładnie tak jak stary - pozwoli na odryglowanie zamków (np. bezkontaktowo), a do tego rozruch silnika.

To prawda, drugi ze sposobów pozwala na oszczędność. Dorobienie kluczyka w takim przypadku kosztuje jakieś 400 - 500 zł - wszystko zależy od ceny samego kluczyka. Z drugiej strony właściciel pojazdu przekazuje najważniejsze kody w aucie osobie niepowołanej. A to tworzy ryzyko, że nieuczciwy elektromechanik przekaże informację dalej i umożliwi kradzież pojazdu. Co więcej, jeżeli skorzystanie z takiej usługi zostanie ujawnione np. na drodze śledztwa po kradzieży, kierowca może zapomnieć o wypłacie odszkodowania z auto casco.

Dorobienie kluczyka czy wymiana zamków? Co wybrać?

Idąc za przykładem z wypłatą odszkodowania po kradzieży auta, należy zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią. Po zgubieniu lepiej dorobić kluczyk czy wymienić całe zamki? Oczywiście dużo bezpieczniejszą opcją z punktu widzenia ubezpieczyciela jest drugie z rozwiązań. Niestety to też wyjście zdecydowanie droższe. Bo raz że wymaga wymiany wkładek w zamkach, a dwa nowego programowania systemów bezpieczeństwa w pojeździe. Koszt? Może przekroczyć 2 - 3 tys. zł - wszystko zależy od stopnia zaawansowania samochodu.

A może kluczyk po prostu… zepsuł się?

Co w sytuacji, w której kluczyk otwiera samochód z pilota, ale nie pozwala na rozruch silnika? To może oznaczać uszkodzenie immobilisera - kluczyk w aucie jak każde inne urządzenie jest w stanie ulec awarii. W takim przypadku nie trzeba dorabiać kluczyka, a wystarczy zlecić naprawę starego wyspecjalizowanemu warsztatowi. Koszt naprawy zazwyczaj nie przekracza 150 - 200 zł, a sama procedura nie powinna trwać dłużej niż 2 - 3 dni.