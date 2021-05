Aerodynamiczny Civic z wyglądem poczwarki [WIDEO]

Nietypowa Honda Civic została zauważona w Pensylwanii w USA. Jest to model z 1992 roku, chociaż trudno go rozpoznać w tym całym dodatkowym nadwoziu. Co najciekawsze jest w stanie spalić 2,35 L/100 km przy prędkości 225 km/h.

Honda Aerocivic – bo tak się nazywa ten twór jest prawdopodobnie jednym z najbardziej aerodynamicznych wozów na świecie. Według danych ze strony internetowej, która została umieszczona na boku auta, pojazd ten miał wymieniony silnik w 2009 roku i do tamtego czasu przejechała ponad 800 tys. kilometrów. Biorąc pod uwagę czas, jaki minął od tamtej pory, jest to już obecnie sporo wyższy wynik. Ważne przy tym aucie jest współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,17.

Współczesne auta zazwyczaj poświęcają, którąś z wartości na rzecz drugiej – albo zasięg albo prędkość. W tym wypadku starano się zachować jedno i drugie. W ten sposób ta nietypowa Honda jest w stanie spalić jedynie 4,7L/100 km przy prędkości 145 km/h. Ponoć jest w stanie pojechać nawet 193 km/h. Oczywiście według tego, co znalazło się na stronie.

Nie jest wiadome czy auto ma nadal tego samego właściciela i czy ma ten sam silnik. Na stronie można przeczytać również o tym, że pojazd brał udział w kilku kolizjach. Informacja ta tłumaczy trochę wygląd pojazdu. Może po nagłośnieniu sprawy, obecny właściciel zaktualizuje informację o Aerocivicu.