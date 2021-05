Gierkówka zniknie w wakacje. Zostały ostatnie kilometry autostrady poprowadzonej po starej jezdni

Zobacz wideo Kombajn na częstochowskim odcinku autostrady A1. Kierowca trafi przed sąd

Wybudowana w latach 1972-1976 Gierkówka po niespełna 50 latach znika z mapy Polski. Prowadząca z Warszawy do Katowic droga zmieniła się już na sporym odcinku w trasę S8 (od Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego), a na pozostałym zamienia w autostradę A1 (od Piotrkowa Trybunalskiego do Pyrzowic).

GDDKiA chwali się ostatnimi kilometrami A1. Gierkówka znika

Jak pochwaliła się właśnie GDDKiA, oddano kolejny fragment ostatniego odcinka A1, na którym ruch wciąż poprowadzony jest częściowo jezdnią Gierkówki. Ostatnie kilometry starej Trasy Katowickiej zostały już tylko na odcinku łączącym Piotrków Trybunalski z Kamieńskiem. To z powodu późniejszego podpisania umowy na projekt i budowę tego fragmentu trasy, co przeciągnęło w czasie całą inwestycję.

Ostatni odcinek 'Gierkówki' zmienia się w autostradę A1 fot. Maciej Zalewski / GDDKiA / https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41345/Kolejny-odcinek-nowej-betonowej-jezdni-przekazany-kierowcom

GDDKiA chwali jednak, że postępy w pracach nad tym odcinkiem są zgodne z harmonogramem. W piątek oddano kolejny fragment (ok. 3 km) nowej, betonowej jezdni, co oznacza, że kierowcy mają do dyspozycji 7 km nowej nawierzchni na tym odcinku (fragment od Piotrkowa do Woli Krzysztoporskiej). To jedna czwarta całego odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk.

Ruch na przebudowywanym odcinku został poprowadzony w układzie 1+1 (po jednym pasie w każdym kierunku), a prędkość ograniczono tymczasowo do 60 km/h. Nowo wybudowane pasy ruchu mają po 4 metry szerokości.

Fragment Gierkówki tuż po ukończeniu budowy:

Gierkówka Fot. Archiwum GDDKiA

Gierkówka zniknie z mapy w wakacje

Ostatnie kilometry poprowadzone jezdnią Gierkówki powinny zostać wyłączone z użytku jeszcze w wakacje. Wykonawca zapowiedział bowiem systematyczne przekazywanie kolejnych odcinków nowej, wschodniej jezdni, a latem oddany ma zostać ostatni z nich. Wtedy ruch przeniesiony zostanie na nową jezdnię, a Gierkówka przejdzie do historii.

Na chwilę obecną po nowej jezdni poprowadzony jest ruch na całej długości odcinka Tuszyn - Piotrków Trybunalski (A), Kamieńsk - Radomsko (C), Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego (D) oraz granica województw - Kruszyna w woj. śląskim (E), co daje łącznie ponad 60 km. Odcinki A, C i D będą gotowe (na całej szerokości) pod koniec tego roku, a odcinek E w połowie przyszłego. Cała inwestycja zakończyć ma się pod koniec 2022 roku.