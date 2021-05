Goodyear stworzył e-magazyn o motorsporcie. Sporty motorowe w pigułce

Motorsport to bardzo szeroka dziecina sportu i motoryzacji. To zarówno wyścigi płaskie, jak i rajdy, przeprawy terenowe, wyścigi motocyklowe, żużel, wyścigi na 1/4 mili i wiele innych dyscyplin, w których w ramach rywalizacji wykorzystywane są samochody. By przybliżyć pasjonatom motoryzacji poszczególne serie, powstał stworzony przez Goodyeara magazyn GoRacing.

Pierwsza edycja wyjaśnia, dlaczego Goodyear bierze udział w wyścigach. Jednocześnie przybliża różne wyzwania związane z wyścigami długodystansowymi i samochodami turystycznymi, a także obrazuje, w jaki sposób Goodyear współpracuje z zespołami wyścigowymi.

Od Le Mans po Nurburgring, od elektryzujących samochodów turystycznych po maratony wytrzymałościowe. Rozpiętość dyscyplin motorsportowych jest niemal nieograniczona. W Magazynie GoRacing będą poruszane najróżniejsze kwestie z nimi związane.

GoRacing to nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie motorsportem. W wygodnej elektronicznej formie będziemy dzielić się z czytelnikami najważniejszymi informacjami oraz ciekawostkami na temat najbardziej ekscytujących wyścigów motorsportowych na świecie. Może to być szczególne przydatne dla polskich kibiców, ponieważ w tym sezonie w Europejskiej Serii Le Mans (ELMS) w barwach zespołu WRT startuje Robert Kubica. Warto więc wiedzieć czym jest np. ELMS, WEC, a czym WTCR

– mówi Paweł Jezierski, Group Communications Manager EEN. Pierwszą edycję e-magazynu można znaleźć tutaj.