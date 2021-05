Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie. Może to jest jakiś pomysł na wyprzedzających na pasach?

Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie nie jest projektem publicznym - w polskim prawie nie ma odpowiednich zapisów, które pozwalałyby na malowanie pasów 3D na drogach publicznych. Przejście zostało zrealizowane na drodze wewnętrznej w ramach programu Hello ICE – Budimex dzieciom. Częstochowa dołączyła tym samym innych miast, w których powstały już trójwymiarowe przejścia.

Nie możemy - z uwagi na brak odpowiednich regulacji prawnych w naszym kraju - wprowadzić powszechnie rozwiązań związanych z oznakowaniem trójwymiarowym na drogach publicznych. Jednak jesteśmy w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że taka możliwość pojawiła się na drodze wewnętrznej prowadzącej m.in. do naszej nowej siedziby

- mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie powstało tuż obok przedszkola, zespołu szkół specjalnych oraz siedziby Miejskiego Zarządu Dróg.

Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie. Czy to działa?

W Polsce, z powodu niewielkiej jeszcze popularności pasów 3D, brakuje dokładnych informacji co do ich skuteczności. Wiadomo jednak, że efekt iluzji optycznej zastosowanej w trójwymiarowych przejściach dla pieszych zdał już egzamin m.in. w Indiach i na Islandii, gdzie kierowcy, widząc oznakowania w wykonane techniką 3D, zdejmowali nogę z gazu, a prędkość pojazdów malała średnio o 40 proc.

W Polsce jak do tej pory pasy 3D pojawiły się m.in. w Lidzbarku Warmińskim oraz w Bartoszycach, Lesznowoli, Miechowie i Sanoku.

Wypadki z udziałem pieszych

W 2020 r. w Polsce, mimo ograniczenia natężenia ruchu spowodowanego pandemią, piesi byli ofiarami co czwartego wypadku (5232, czyli 22,2 proc.). Zginęło w nich 621 pieszych (25,3 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków). 7 na 10 wypadków z ich udziałem spowodowali kierowcy. Najczęstsza przyczyna potrąceń? Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (64,2%). Do ponad połowy wypadków (51,2%) doszło na oznakowanych przejściach. Zginęło w nich 197 osób.

Jak powinniśmy zachowywać się przy przejściach dla pieszych

W debacie na temat pieszych kierowcy często zapominają, że też bywają pieszymi, że nie zawsze obserwują świat zza stalowej ściany, jaką jest karoseria ich samochodu. Nie potrzebujemy emocji i podziałów tylko zrozumienia, że kierowcy i piesi tworzą jeden, wspólny organizm o nazwie ruch drogowy. Dlatego warto pamiętać o kilku zachowaniach, które ułatwią nam wszystkim wspólne funkcjonowanie.

Do kierowców:

Zawsze zwalniaj przed przejściem dla pieszych i obserwuj jego okolice. Nie musisz czytać w myślach pieszemu. Po prostu bądź gotowy, by ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zawsze.

Traktuj przejścia dla pieszych i ich okolice jak drogi z pierwszeństwem przejazdu. Kiedy znajdujesz się na drodze podporządkowanej, ustępujesz pierwszeństwa nie tylko tym samochodom, które już znajdują się na skrzyżowaniu, ale również tym, które się do niego zbliżają i mają przed tobą pierwszeństwo. Tak samo traktuj przejścia dla pieszych i samych pieszych.

Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie Fot. Budimex

Do pieszych: