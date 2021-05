Funeralny kamper Airstream. Można urządzić stypę już w drodze na pogrzeb

Po pierwsze jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, musi wybrać się na przedmieścia Detroit, bo pojazd stoi w Novi w stanie Michigan. Po drugie samochód mimo zaawansowanego wieku nie jest tani. Sprzedawca chce otrzymać za niego 50 tys. dolarów. Po trzecie kamper został najpierw fabrycznie przerobiony na potrzeby funeralne, a później po raz drugi. Wtedy stał się mobilnym escape roomem o nazwie "Vampire's Lair" (ang. wampirze leże).

Jego kolejne wcielenie może być jeszcze inne. Wszystko zależy od fantazji nabywcy, ale aktualnie prezentuje się zdecydowanie ponuro, chyba że ktoś lubi czarny humor. Samochód z nietypowego ogłoszenia to Airstream Excella 280 z 1982 roku, kultowej amerykańskiej firmy. Aistream jest najbardziej znany z aluminiowych przyczep kempingowych, ale produkuje też tzw. RV (Recreational Vehicles), czyli kampery.

Modele Atlas i Interstate z aktualnej oferty nie wyglądają tak efektownie, bo bazują na nadwoziach Mercedesa Sprintera, ale w latach 1974-1999 znacznie bardziej przypominały słynne błyszczące przyczepy kempingowe. Model pogrzebowy znalazł się w sprzedaży w 1981 roku i miał służyć transportowi trumny oraz żałobników na miejsce pochówku.

Airsttream Excella 280 funeral coach fot. Facebook

Aistream Excella był oficjalnym pojazdem astronautów

Co ciekawe modelu Airstream Excella przez prawie dwie dekady używała też narodowa agencja kosmiczna NASA. Ta wersja została nieoficjalnie ochrzszczona Astrovanem, bo służyła do przewożenia astronautów na miejsce startu wahadłowców. Jednak Astrovan miał zupełnie inne wnętrze niż egzemplarz Excelli ze zdjęć. W nim można znaleźć wygodną pluszową sofę, cztery indywidualne fotele, nastrojowe oświetlenie oraz otwierany z boku bagażnik na trumnę.

Samochód bazuje na podwoziu użytkowego Chevroleta P30 (W Stanach Zjednoczonych robili z nich foodtrucki) i ma benzynowy motor V8 o poj. 454 cali sześciennych, czyli 7,4 litra. Możemy się założyć, że jego dźwięk obudzi nawet umarłego.

Na koniec ostatnia wada i dodatkowa zachęta dla kupującego. Airstream Excella 280 po raz ostatni był uruchomiony jakieś 5-6 lat temu, więc jego stan techniczny może nieco pozostawiać do życzenia. Za to na całym świecie były tylko 33 takie auta. Nie wiadomo ile z nich przetrwało do dziś.

Airstream Excella Astrovan fot. NASA