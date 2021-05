VIP club od Lamborghini. Wejdzie się tam tylko na zaproszenie

Lamborghini Lounge zostało stworzone w Nowym Jorku i będzie to flagowy projekt tego typu marki. Jest to ekskluzywna przestrzeń spotkań, gdzie, aby się dostać należy otrzymać zaproszenie. Lamborghini jednak nie podało wytycznych, jakie trzeba spełnić by takowe otrzymać.

REKLAMA

Lamborghini Lounge Lamborghini

Lamborghini Lounge NYC znajduje się po zachodniej stronie Manhattanu w dzielnicy Chelsea i nie jest to tylko pokój z supersamochodem i stolikiem kawowym V12. Jest to dwupiętrowy obiekt o powierzchni ponad 500 m2, z różnymi salami przeznaczonymi m.in. do spotkań. Znalazło się również miejsce dla kuchni, gdzie specjalnie dla odwiedzających szczęśliwców dania przygotowuje włoski kucharz. Jest też również studio projektowe, gdzie klienci będą mogli doprecyzować swoje potrzeby związane z zakupem. Oczywiście jest to też miejsce, które wypełnione jest rzeczami związanymi z marką, które jak to zostało określone, mają odzwierciedlać Styl Życia Lamborghini.

Lamborghini Lounge Lamborghini

Oprócz wspomnianych spotkań i przestrzeni do wypoczynku, Lamborghini Lounge będzie służyć, jako ekskluzywna przestrzeń do prezentacji nowych modeli. Na przykład nowy Huracan STO debiutuje w Nowym Jorku właśnie w tej lokalizacji, dając swoim klientom z listy „A” wyjątkową okazję, aby jako pierwsi mogli zobaczyć drogową wersję Super Trofeo EVO.

Widziałem Lamborghini Huracana STO. Możliwe, że wy też niedługo zobaczycie

W ramach tego przedsięwzięcia, Lamborghini będzie również współpracować z innymi markami, m.in. z Bang & Olufsen i włoską firmą meblarską Living Divani. Wszystko po to by wprowadzić dodatkową atmosferę w tym i tak już ekskluzywnym miejscu. Tak jakby relaksowanie się na wygodnej sofie z supersamochodem nie było wystarczająco dobre.

Lamborghini Lounge jest już otwarte, cóż jednak zrobić skoro i tak większość z nas nigdy tam nie wejdzie.