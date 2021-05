Ile kosztuje prawo jazdy kat. A? Ile lat trzeba mieć, by móc jeździć na motocyklu?

Zacznijmy od kosztów kursu na prawo jazdy kat. A. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje prawo jazdy kat. A, bo ceny kursów są różne w zależności od miasta i wybranej szkoły. Można jednak przyjąć, że kurs przygotowujący do egzaminu na motocykl to od 1800 do 2300 zł. Trzeba do tego doliczyć jazdy doszkalające, jeśli standardowa liczba godzin okaże się dla przyszłego motocyklisty niewystarczająca.

Egzamin na prawo jazdy kat. A kosztuje:

30 zł - część teoretyczna,

180 zł - część praktyczna.

Każda kolejna próba podejścia do egzaminu na prawo jazdy kat. A po wcześniejszym negatywnym wyniku wiąże się z dopłatą powyższych kwot.

Prawo jazdy kat. A, A1, A2 i AM

W Polsce mamy aż cztery kategorie prawa jazdy oznaczone literą A. Bardzo upraszczając są to kategorie na jazdę motocyklami i mały czterokołowcami. Dlaczego oprócz zwykłego A są jeszcze A1, A2 i AM? Z myślą o młodszych kierowcach. Jakie są warunki i przywileje wiążące się z konkretnymi kategoriami A?

Prawo jazdy kat. A . Żeby jeździć motocyklem w Polsce trzeba zdobyć prawo jazdy kategorii A, które zdobyć możemy dopiero po 24. roku życia. Można je zdobyć wcześniej (w wieku 20 lat) pod warunkiem, że wcześniej zdaliśmy egzamin na uprawnienia A2 i mamy je już przez dwa lata. Kategoria A pozwala jeździć każdym motocyklem, pojazdami kategorii AM, a także zespołami ściśle określonych typów (AM, A1, A2).

. Żeby jeździć motocyklem w Polsce trzeba zdobyć prawo jazdy kategorii A, które zdobyć możemy dopiero po 24. roku życia. Można je zdobyć wcześniej (w wieku 20 lat) pod warunkiem, że wcześniej zdaliśmy egzamin na uprawnienia A2 i mamy je już przez dwa lata. Kategoria A pozwala jeździć każdym motocyklem, pojazdami kategorii AM, a także zespołami ściśle określonych typów (AM, A1, A2). Prawo jazdy kategorii AM . Pierwszymi uprawnieniami, jakie może zdobyć młoda osoba to kategoria AM. Dozwolona jest już od 14 roku życia i pozwala prowadzić: motorower, czterokołowiec lekki (na przykład mały quad).

. Pierwszymi uprawnieniami, jakie może zdobyć młoda osoba to kategoria AM. Dozwolona jest już od 14 roku życia i pozwala prowadzić: motorower, czterokołowiec lekki (na przykład mały quad). Prawo jazdy kategorii A1 . Większymi pojazdami jeździć możemy na kolejnej kategorii, która nazywa się A1. A1 zdobyć można w wieku lat 16 i prowadzić: motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii AM.

. Większymi pojazdami jeździć możemy na kolejnej kategorii, która nazywa się A1. A1 zdobyć można w wieku lat 16 i prowadzić: motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii AM. Prawo jazdy kategorii A2. Ostatnim krokiem przed pełnoprawnym prawem jazdy kategorii A jest kategoria A2. Od 18. roku życia z uprawnieniami A2 można prowadzić: motocykl o mocy do 35 kW, stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii AM.

Jeśli kategorię A2 zdobędziemy już na osiemnastkę, to w wieku dwudziestu lat będziemy mogli zdawać egzamin na kategorię A i nie czekać do wymaganych przepisami 24 lat.

Kiedy można rozpocząć kurs na prawo jazdy danej kategorii?

Można rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończy się wskazany powyżej wiek – jednak nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o prawo jazdy trzeba złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Od kilku lat, wraz z nowelizacją prawa o ruchu drogowym, posiadacze prawa jazdy kategorii B bez uzyskiwania żadnych dodatkowych uprawnień mogą poruszać się motocyklami napędzanymi silnikami o pojemności skokowej do 125 ccm. W tej kategorii mieszczą się zarówno większe skutery, jak i budżetowe motocykle. Prędkość maksymalna najszybszych dwukołowców tej kategorii przekracza 130 km/h, więc taki środek transportu sprawdzi się nie tylko w zatłoczonych miastach, lecz także na krajowych drogach. Ważne, by pamiętać o dodatkowych warunkach. Należy mieć trzyletni staż kierowcy, a współczynnik mocy do masy pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Zdecydowana większość maszyn spełnia te kryteria, więc nie trzeba z kalkulatorem w ręku przeliczać powyższych wartości. To nie koniec.

Prawo pozwala jeździć z kategorią B na trójkołowcach z homologacją L5e. Minimalna odległość między kołami znajdującymi się na jednej osi nie może wynosić mniej niż 460 mm oraz muszą być wyposażone w hamulec postojowy.