Bramki nie znikną z autostrad - tego chce Senat. "Trzeba wydłużyć okres przejściowy"

Podczas czwartkowego głosowania Senat odrzucił ustawę, która miała zlikwidować bramki na państwowych autostradach. Tym samym wydłużeniu ma ulec okres przejściowy, w którym równolegle działać będą bramki, elektroniczny system poboru opłat e-TOLL i stary viaTOLL. Za odrzuceniem ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 48, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa zostanie skierowana do Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca staranował urządzenie na stacji paliw przy autostradzie A2 w woj. lubuskim.

Jak tłumaczy Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, konieczne jest wydłużenie okresu przejściowego na dostosowanie się użytkowników do nowego systemu. Chodzi przede wszystkim o kierowców pojazdów ciężkich. Obecne przepisy przewidują, że stary system viaTOLL ma być wygaszony do końca czerwca bieżącego roku. Ustawa miała wydłużyć ten okres do 30 września. Nieprzyjęcie jej będzie oznaczało, że system viaTOLL zostanie wyłączony pod koniec czerwca, a na początku czerwca zostanie wdrożone nowe rozwiązanie e-TOLL. Okres przejściowy będzie więc trwał zaledwie miesiąc.

Bilet autostradowy kupisz w aplikacji, ale nie na bramkach. Jeszcze w tym roku wejdzie nowy system opłat

Płynny ruch na państwowych autostradach

Celem ustawy likwidującej bramki na autostradach jest zwiększenie płynności i przepustowości na poszczególnych odcinkach. Zmiana systemu poboru opłat miałaby przyspieszyć przejazd, a także zmniejszyć korki, które nasilają się szczególnie w okresie wakacji. Zgodnie z proponowaną ustawą kierowcy będą mieli dwa sposoby opłacenia przejazdu: kupując bilet po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu (online lub w kioskach na stacjach benzynowych) lub na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą aplikacji mobilnej.

Obecnie KAS pobiera opłaty na dwóch odcinkach państwowych autostrad - na A2 na odcinku Konin - Stryków oraz na A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. To właśnie na tych dwóch fragmentach w pierwszej kolejności ma działać system e-TOLL, który zacznie obowiązywać od połowy czerwca. Rejestracja kont kierowców rozpocznie się lada dzień - KAS zapowiadał to na połowę maja.

Więcej o systemie e-TOLL pisaliśmy w poniższym artykule:

Strona e-TOLL już działa. Za chwilę rusza rejestracja dla kierowców. Chodzi o zmiany, które wejdą w życie w czerwcu

Planowana przez fiskus waloryzacja opłat drogowych nie będzie dotyczyć przejazdów autami po państwowych autostradach, lecz opłat elektronicznych od ciężarówek i autobusów. fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta