Wschodnia Obwodnica Warszawy, czyli jedna wielka niewiadoma. Postępy prac i opóźnienia

WOW - podział Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Wschodnia Obwodnica Warszawy jest budowana w trzech częściach między węzłami Drewnica i Lubelska. Jej łączna długość to 16,3-kilometra.

węzeł Drewnica – węzeł Ząbki (ok. 3,6 km),

– węzeł Ząbki – węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) (ok. 10,2 km),

– węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) – węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Zgodnie z doniesieniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga ma powstać w ciągu drogi ekspresowej S17 i posiadać po trzy pasy ruchu w obu kierunkach oraz na tym fragmencie posiadać pięć węzłów (Ząbki, Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska), Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska).

Według doniesień GDDKiA pierwszy odcinek, po uzyskaniu finansowania na etapie realizacji robót, Dyrekcja ogłosi przetarg na wybór wykonawcy, którego zadaniem będzie realizacja zadań w systemie projektuj i buduj. Szacuje się, że prace (a tym samym budowa) odbędzie się w latach 2023-2025.

Trzeci fragment – Warszawa Wschód – węzeł Lubelska jest na o wiele bardziej zaawansowanym etapie. Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót miało zakończyć się w kwietniu 2021 roku.

Największy problem stanowi jednak drugi odcinek planowanego WOW. W maju 2020 roku, GDDKiA odstąpiła od umowy z pierwotnym wykonawcą dokumentacji projektowej. Powodem tej decyzji były m.in. zbliżający się termin zakończenia umowy, niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu oraz małe zaangażowanie wykonawcy.

Problemy z decyzją środowiskową

Dopiero w lutym tego roku GDDKiA poinformowała o wybraniu najkorzystniejszej oferty na kontynuację opracowania drugiego odcinka tej drogi, między węzłami Ząbki i Warszawa Wschód (zakręt). Zadaniem wybranej firmy IVIA, miała być kontynuacja opracowywania dokumentacji zawierającej szczegóły techniczne wskazane w decyzji środowiskowej – podała Dyrekcja. Wtedy też podano kalendarium:

13 czerwca 2019 r. – podpisanie umowy z poprzednim projektantem

28 maja 2020 r. – odstąpienie od umowy z poprzednim projektantem

30 listopada 2020 r. – otwarcie ofert

12 lutego 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

marzec 2021 r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą

Choć wydawało się, że wszystko już pójdzie z „górki” to niestety media obiegła informacja o uchyleniu decyzji środowiskowej dla budowy WOW. Wszystko przez zamieszanie z przekazaniem pieczy nad drugim fragmentem drogi, do Białostockiego oddziału GDDKiA. Ta nietypowa zmiana była związana z faktem, że warszawski kierownik, który miał się zająć tą budową mieszka w podwarszawskiej Wesołej – gminy, która od kilku lat protestuje przeciwko budowie – nieopodal miejsca, gdzie ma przebiegać droga. Aby uniknąć konfliktu kierownik postanowił przekazać sprawę innej placówce. To właśnie ten ruch spowodował problemy, gdyż teoretycznie przekazanie zostało wykonane nieprawnie.

WOW. Wypowiedzi rzeczniczki GDDKiA i ministra

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska wskazywała po zaistniałej sytuacji, że przyczyną uchylenia decyzji środowiskowych był błąd formalny po stronie organów ochrony środowiska, a nie błąd merytoryczny po stronie projektantów lub GDDKiA. „Uprawomocnienie się decyzji umożliwi GDDKiA podjęcie działań co do dalszego postępowania w zakresie realizacji tych inwestycji" – podkreśliła.

Głos w sprawie zabrał też Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W programie TVP Info na pytanie o budowę WOW i konsekwencji podjętych decyzji środowiskowych, powiedział, że „jego marzenie byłoby dokończenie budowy obwodnicy Warszawy”. Dodał jednak „(…) ale z drugiej strony trzeba pamiętać, są warunki ekologiczne, są warunki związane z ochroną środowiska. I tutaj musimy pokornie czekać, kiedy zostanie z przyrodnikami, kiedy ze wszystkimi osobami czy organizacjami, instytucjami, które zajmują się ochroną środowiska, uda się wreszcie wynegocjować, znaleźć symetrię w oczekiwaniach, ostateczny przebieg wschodniej obwodnicy Warszawy".

Kiedy Wschodnia Obwodnica Warszawy będzie gotowa?

Minister wyjaśnił, że „Musimy zaczekać na decyzję środowiskową. Takie są rygory, taki jest reżim inwestycyjny. (...) Jedno jest pewne - mamy środki finansowe na budowę tej drogi, wiemy, jak ją zrealizować. Decyzja i zgoda przyrodników, decyzja i zgoda wszystkich, którzy przejmują się ochroną środowiska, determinuje realizację”. W efekcie tego zamieszania dojdzie do opóźnienia w oddaniu drogi do użytku. Nie wiadomo jeszcze o jak odległym terminie mowa. Na chwilę obecną nie ma nowych informacji w tej sprawie.

Warto przypomnieć, że decyzja środowiskowa to jeden z ważniejszych dokumentów w przypadku budowania dróg. Stanowi pierwszy dokument przy budowie. To on zatwierdza m.in. wariant przebiegu trasy oraz szczegóły z nią związane. Bez niego nie można ubiegać się o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). To natomiast rzutuje na brak możliwości ogłoszenia przetargu i przystąpienia do realizacji prac projektowych, a następnie prac ziemnych.

Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta