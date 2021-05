Porsche na miarę. Niemiecka marka rozszerza możliwość personalizacji swoich aut

Porsche rozszerza, a także przywraca programy do personalizacji swoich aut, co pozwoli ich klientom stworzyć unikalny model. Co najważniejsze z perspektywy kupującego staną się de facto jednym z projektantów swojego wymarzonego Porsche.

Programy do personalizacji by Porsche

Po pierwsze powraca program Sonderwunsch (niem. „Specjalne życzenia”) z późnych lat siedemdziesiątych. Zakłada on, że klient będzie razem z projektantami tworzyć swoje auto. Obejmuje on wybór materiałów, kolorów i uruchomienie pojazdu jeszcze w fabryce, a także odbiór w niej. Jak powiedział Alexander Fabig: „Klient staje się częścią zespołu projektowego składającego się z ekspertów z Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Classic i działu projektowania Style Porsche.”

Porsche rozszerza również program Exclusive Manufaktur. W jego zakresie znajdzie się więcej oklein zewnętrznych, indywidualne numery startowe, nadruki na dywanikach, nowe podświetlenia drzwi i projektory logo w drzwiach.

Program Tequipment będzie także poszerzony. Teraz wyczynowe podwozia będą oferowane do modelu 911 generacji 996 i 959. Natomiast Cayenne otrzyma szereg części przeznaczonych do jazdy w terenie.