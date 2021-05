Jak naprawić klimatyzację? Serwis schładzacza, typowe usterki i koszty

Standard oferowany przez auta w ostatnich dwóch dekadach mocno się zmienił. W latach 90. luksusowym dodatkiem do miejskiego hatchbacka było wspomaganie układu kierowniczego. Dziś z kolei kierowcy nie wyobrażają sobie jazdy samochodem bez klimatyzacji. Schładzacz choć gwarantuje wygodę i komfort, niestety wymaga też nieco uwagi od właściciela auta. A ta dotyczy w pierwszej kolejności regularnego serwisowania. Poza tym klima jest też układem, który z czasem może ulec awarii.

Serwis klimatyzacji: czyszczenie i nabicie czynnika

Regularny serwis klimatyzacji to tak naprawdę dwie procedury. Na początek kierowca powinien pamiętać o przeglądach schładzacza. Minimum raz w roku należy skontrolować w warsztacie szczelność układu, odgrzybić kanały wentylacyjne, wymienić filtr przeciwpyłkowy oraz sprawdzić jak wydajnie pracuje klima. Poza tym konieczne jest pilnowanie poziomu czynnika chłodzącego i oleju w kompresorze. Dlatego co najmniej raz na dwa lata konieczne jest nabicie klimatyzacji. Ile kosztują poszczególne wizyty w serwisie?

Podstawowy serwis klimatyzacji stanowi wydatek na poziomie jakiś 100 - 200 zł. Do kwoty doliczyć należy jednak cenę filtra przeciwpyłkowego - ten kosztuje co najmniej kilkanaście złotych. Zdecydowanie drożej jest w przypadku nabijania klimatyzacji. Tutaj cena zależy od rodzaju zastosowanego w pojeździe czynnika. W przypadku gazu starego typu R134a wymiana będzie kosztować od 100 do 200 zł. Nowy czynnik o oznaczeniu R1234yf zdecydowanie winduje cenę usługi - nabicie klimatyzacji zostanie wycenione na kwotę od 300 do 1000 zł.

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w samochodzie?

Co się może zepsuć i jak naprawić klimatyzację?

Co w klimatyzacji może się zepsuć? Najczęściej spotykane są trzy typy usterek. Po pierwsze mowa o pojawieniu się nieszczelności. W takim przypadku układ samoczynnie opróżnia się z gazu. I wykrycie źródła wycieków to dopiero pierwsze z zadań postawionych przed mechanikiem. Bo nieszczelność trzeba usunąć, a do tego wymienić osuszacz, oczyścić cały układ i ponownie napełnić go gazem. Koszt naprawy klimatyzacji w tym przypadku zazwyczaj oscyluje w granicy od tysiąca do dwóch tysięcy złotych.

Jak naprawić kompresor klimatyzacji?

Kolejnym typem usterki jest uszkodzenie kompresora. Bez niego nie ma mowy o działaniu schładzacza - gaz nie będzie krążył w układzie i nie będzie chłodził kabiny. Kompresor na ogół zaciera się. Jak go naprawić? Kierowca może zdecydować się na zakup nowego lub regenerację starego. W drugim przypadku koszty naprawy powinno udać się utrzymać poniżej dwóch tysięcy złotych. W przypadku pierwszej procedury naprawczej 2 tys. zł może kosztować sam nowy kompresor.

Po trzecie w klimatyzacji samochodowej dochodzi też z czasem do uszkodzenia chłodnicy. Powód? Zadziałać może naturalna korozja, ewentualnie radiator jest uszkadzany np. przez kamienie wydobywające się spod kół poprzedzających pojazdów. Dziurawa chłodnica powoduje nieszczelność. Konieczna jest zatem jej wymiana, ale także montaż nowego osuszacza, czyszczenie układu i jego napełnianie. Ile kosztuje naprawa klimatyzacji w takim przypadku? W serwisie należy zapłacić na ogół od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Ostateczna cena w dużej mierze zależy od ceny chłodnicy.