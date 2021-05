Kiedy LPG się opłaca? Ile trzeba jeździć, żeby instalacja zwróciła się?

Nie trzeba długo szukać odpowiedzi na pytanie o to, czemu Polacy tak chętnie wybierają instalacje LPG. O ile litr benzyny kosztuje przeszło 5,3 zł, o tyle za litr LPG należy zapłacić nieco ponad 2,3 zł - tym samym bezołowiowa jest więcej niż dwukrotnie droższa! Różnica w cenie stanowi oczywistą korzyść. Nie można jednak zapominać o tym, że to nie jedyny czynnik ekonomiczny, który kierowca powinien wziąć pod uwagę. Bo żeby montaż instalacji LPG stał się opłacalny, tańsze paliwo musi zamortyzować koszt założenia gazu. A do tego potrzeba przebiegów. Jak dużych? To zaraz sprawdzimy.

REKLAMA

Zobacz wideo CBŚP: Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wprowadzali do obrotu gaz grzewczy jako napędowy LPG.

Auto z LPG: 1000 km miesięcznie, zwrot po 2 latach

W charakterze auta testowego w naszym wyliczeniu pojawi się crossover segmentu B - niech będzie to rozsądna wersja napędzana litrowym, doładowanym benzyniakiem o mocy 100 koni mechanicznych. Motor "w prawdziwym życiu" i przy rozsądnej jeździe spala w cyklu mieszanym jakieś 8 litrów benzyny. Więc zakładając, że auto pokonuje w miesiącu mniej więcej 1000 km, zakup paliwa stanowi dla właściciela wydatek oszacowany na blisko 430 zł. Ile będzie kosztować LPG? W jego przypadku cena spadnie do 216 zł. To oznacza, że każdego miesiąca oszczędność sięgnie blisko 140 zł - co w ujęciu rocznym zostawi w kieszeni kierowcy prawie 1680 zł.

Kiedy zwróci się montaż instalacji LPG? Układ wyceniliśmy na jakieś 3,5 tys. zł. W takim przypadku amortyzacja tego wydatku potrwa nieco ponad 2 lata. Czas zwrotu poniesionych kosztów może się wyraźnie skrócić. Kiedy? Po pierwsze wtedy, gdy auto będzie jeździć zdecydowanie więcej. Dwukrotne zwiększenie średniego przebiegu sprawia, że montaż gazu zamortyzuje się już w 10 miesięcy! Po drugie wtedy, gdy kierowca wybierze... fabryczne LPG. Szczególnie że producenci często mają naprawdę atrakcyjne oferty.

Tu znajdziesz kalkulator opłacalności montażu instalacji LPG:

Kalkulator opłacalności montażu instalacji LPG

Kiedy LPG się opłaca? Gdy auto jest nowe, a gaz "fabryczny"?

Zdarza się, że w ramach oferty promocyjnej dopłata do wersji LPG to symboliczny 1000 zł. W efekcie nawet przy przebiegach sięgających 1000 km w miesiącu, wydatek zwraca się już w niespełna pół roku! Wybór tzw. fabrycznego LPG ma jednak jeszcze jedną zaletę. W takim przypadku kierowca nie traci gwarancji producenta - po zakupie auta w salonie i montażu gazu we własnym zakresie spora część podzespołów jest bowiem wyjmowana spod ochrony gwarancyjnej.

Odjechała ze stacji z urwanym wężem od LPG. Zatrzymała ją straż miejska. "Była zdziwiona"

Wady LPG. O czym warto pamiętać?

Oszczędności, oszczędnościami. Na co jeszcze kierowca musi się przygotować po montażu instalacji LPG? Jest kilka wad. Przykład? Zazwyczaj zbiornik na gaz trafia do bagażnika - a to oznacza, że znacznie maleje jego pojemność, ewentualnie znika... koło zapasowe. Warto o tym pamiętać! Poza tym przed podjęciem decyzji o montażu LPG warto upewnić się, że silnik zastosowany w aucie dobrze znosi ten rodzaj napędu. Jest cała grupa benzyniaków (chociażby japońskie VVT-i), które wymagają np. skrócenia interwału bardzo drogiej regulacji luzu zaworowego. A to może pod znakiem zapytania postawić opłacalność jazdy na gazie.

Należy też wiedzieć o tym, że instalacja gazowa w samochodzie staje się układem, który również wymaga regularnego serwisowania. Kierowca musi pamiętać o wymianie filtrów, a do tego okresowej adaptacji - poszczególne przeglądu stanowią wydatek oscylujący w granicy 100 zł. Poza tym przy eksploatacji silnika na LPG niższą trwałość mają chociażby przewody zapłonowe czy świece. A to oznacza dodatkowe wizyty w serwisie i wyższe koszty związane z okresowymi wymianami.