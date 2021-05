Cupra wypływa na morza i oceany. Specjalny jacht z Barcelony

Cupra Formentor to pierwszy pojazd, dedykowany tylko tej marce. Aby uczcić to wydarzenie, hiszpanie nawiązali współpracę z De Antonio Yachts. Efektem tego połączenia jest jacht D28 Formentor nawiązujący do limitowanej edycji auta marki Cupra (7 tys. sztuk) – Formentor VZ5.

De Antonio Yachts D28 Formentor Cupra

De Antonio Yachts D28 Formentor – charakter hiszpańskiej marki

De Antonio Yachts D28 Formentor mierzy 8 metrów długości i stylistycznie nawiązuje do swojego drogowego odpowiednika. Można go wydłużyć specjalną platformą na rufie. Ze względu na duży rozkład belek znajduje się tam sporo miejsca użytkowego i ułatwia to kotwiczenie. Cały pokład znajduje się na tym samym poziomie, ale jest podzielony na kilka stref. Przestrzeń wypoczynkowa znajduje się na dziobie, jak i na rufie statku.

De Antonio Yachts D28 Formentor Cupra

To, co wyróżnia ten jacht to proste, niczym niezakłócone linie, kolor Petrol Blue i miedziane akcenty, tak wyraźnie nawiązujące do drogowej odmiany Cupry. Kształt kadłuba to klasyczne V.

Jacht posiada 400 KM mocy i jest w stanie płynąć z prędkością 40 węzłów, czyli około 74 km/h. W przyszłym roku planowana jest wersja e-Hybrid.

De Antonio Yachts D28 Formentor do sprzedaży ma trafić pod koniec tego roku. Wersję pokazową można zobaczyć w Marina Vela w Barcelonie, zresztą razem z Cuprą Formentor VZ5.