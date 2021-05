Elektronika na dobre rozgościła się w samochodach osobowych jeszcze w latach 80. Jej pojawienie się miało podstawowy cel - chodziło o wygodę jazdy. Elektronika umożliwiła precyzyjniejszy wtrysk paliwa, pozwoliła na montaż w pojeździe komfortowych urządzeń w postaci np. automatycznej klimatyzacji, ale też usprawniła diagnostykę. Przykład? Idealnym są kontrolki w aucie. Ich zadanie jest jedno - mają informować kierowcę o stanie pojazdu i wskazywać podstawowe usterki. Taki podział roli sprawił, że konieczny był też podział kontrolek na informacyjne i ostrzegawcze.

Kontrolki w aucie: co oznaczają poszczególne kolory?

Kontrolki w aucie pojawiają się na tablicy zegarów zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Z ich oceną kierowca powinien się jednak wstrzymać do momentu rozruchu silnika. Jakie są kolory poszczególnych kontrolek? Producenci na ogół stosują kilka: zielone lub niebieskie, żółte lub pomarańczowe oraz czerwone. Co one oznaczają?

zielone lub niebieskie - kontrolki informacyjne,

żółte lub pomarańczowe - kontrolki informacyjno-ostrzegawcze,

czerwone - kontrolki ostrzegawcze.

Kontrolki w aucie: kolor zielony lub niebieski

Kontrolki w aucie koloru zielonego lub niebieskiego stanowią najmniej "groźną" kategorię. Informują bowiem prowadzącego o działaniu określonych układów w pojeździe. Kontrolki tego typu mówią najczęściej o:

włączeniu świateł mijania,

włączeniu świateł drogowych,

włączeniu świateł przeciwmgłowych,

włączeniu kierunkowskazu,

włączeniu tempomatu,

prawidłowym działaniu poduszki powietrznej.

Kontrolki w aucie: kolor żółty lub pomarańczowy

Kontrolki w aucie koloru żółtego lub pomarańczowego mają charakter informacyjno-ostrzegawczy. Co to oznacza? Że mogą wskazywać na niegroźną usterkę pojazdu, ale też pokazują stan niektórych układów w aucie. Kontrolki tego typu informują najczęściej o:

uszkodzeniu świec żarowych,

uszkodzeniu systemu ESP,

uszkodzeniu układu wtryskowego,

uszkodzeniu żarówki w światłach zewnętrznych,

niskim poziomie ciśnienia powietrza w oponie,

kończącym się poziomie paliwa,

kończących się klockach hamulcowych,

oblodzonej nawierzchni,

otwartej klapie bagażnika lub drzwiach,

wyłączeniu poduszki powietrznej pasażera.

Żółta kontrolka z silnikiem - check engine

Kontrolka check engine oznacza wykrycie błędów w pracy silnika lub jego podzespołów - na ogół w ramach układu wtryskowego lub sterowania silnika. Jako że ma kolor pomarańczowy, nie wymaga przerwania jazdy. To jednak nie oznacza, że kierowca może ją ignorować - szczególnie, gdy nie zniknie np. po ponownym uruchomieniu. W takim przypadku warto umówić wizytę u mechanika - ten poszuka przyczyny problemu.

Kontrolki w aucie - kolor czerwony:

Kontrolki w aucie koloru czerwonego to z punktu widzenia kierowcy najgorsza kategoria. Powód? Jej pojawienie się świadczy o wykryciu usterki znaczącej lub awarii znaczącego podzespołu - takiej, która często (ale nie zawsze) wymaga natychmiastowego przerwania jazdy. Kontrolki tego typu informują najczęściej o: