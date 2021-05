Obecnie ciężko wyobrazić sobie zakup samochodu bez klimatyzacji. Co takiego daje schładzacz? Sprawia, że w czasie letnich upałów w kabinie pasażerskiej panuje przyjemny chłód. A do tego przydaje się też jesienią czy zimą - usuwa bowiem parę wodną z powierzchni szyby i poprawia widoczność. Niestety klimatyzacja - jak wiele innych urządzeń zamontowanych w pojeździe - wymaga regularnego serwisu. Na czym on polega? Przegląd klimatyzacji to czyszczenie kanałów wentylacyjnych, wymiana filtra przeciwpyłkowego i kontrola stanu elementów urządzenia. Poza tym ważną procedurą jest nabicie klimatyzacji.

Kiedy konieczne jest nabicie klimatyzacji?

Skąd wiadomo, że schładzacz powinien być skontrolowany przez mechanika? Najlepiej, aby kierowca sam pilnował interwału przeglądu klimatyzacji. Warto umawiać taką wizytę maksymalnie raz do roku. Chyba że wcześniej podczas pracy urządzenia do kabiny przedostawać się będzie nieprzyjemny zapach. Skąd wiadomo, że konieczne jest nabicie klimatyzacji w samochodzie? Uzupełnienie poziomu odczynnika staje się niezbędne przede wszystkim wtedy, gdy schładzacz zaczyna pracować z coraz mniejszą siłą - nie radzi sobie z chłodzeniem kabiny pasażerskiej latem.

Co jaki czas konieczne jest nabicie klimatyzacji w samochodzie? Zazwyczaj przyjmuje się, że procedurę należy wykonać średnio raz na 2 - 3 lata - bo rocznie ubytek czynnika to jakieś 10 - 20 proc. Interwał skraca się przede wszystkim w pojazdach intensywnie eksploatowanych - np. leasingowych. Na czym tak właściwie polega nabicie klimatyzacji w samochodzie? Do specjalnych kanałów spustowych podłącza się urządzenie napełniające. To najpierw spuszcza stary czynnik i olej smarujący sprężarkę. Po ciśnieniowej kontroli szczelności układu czynnik i olej są uzupełniane.

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w samochodzie?

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w samochodzie? Odpowiedź na pytanie zależy od tego, jaki czynnik pracuje w układzie. Nabicie klimatyzacji czynnikiem starego typu o oznaczeniu R134a kosztuje zazwyczaj od 100 do 200 zł. Mechanik może uzależnić koszt usługi np. od ilości wprowadzonego gazu. Nabicie klimatyzacji czynnikiem nowego typu (o bardziej ekologicznych właściwościach) o oznaczeniu R1234yf jest zdecydowanie droższe. W takim przypadku usługa mechanika może kosztować od 300 do nawet 1000 zł. Co ważne, koszt nabicia klimatyzacji w samochodzie zawiera też kontrolę szczelności układu czy dopełnienia oleju.