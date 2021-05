Ozonowanie samochodu. Czym jest i ile kosztuje?

Ozon to nic innego jak gaz składający się z trzech atomów tlenu. Tak, występuje naturalnie w atmosferze, na potrzeby dezynfekcji samochodów jest jednak uzyskiwany w specjalnym generatorze. Co daje ozonowanie? Ozon utlenia, przez to staje się idealny podczas usuwania z wnętrza pojazdu pleśni, grzybów, roztoczy, pyłków, drobnoustrojów czy także wirusów. I co warto mocno podkreślić, jest w tym wyjątkowo skuteczny. Ozon zdaniem specjalistów nawet 50 razy bardziej skutecznie odkaża np. od chloru.

Skutek? Ten w dobie pandemii jest tak naprawdę dwupoziomowy. Bo ozonowanie samochodu z jednej strony pozwala na oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w czasie przeglądu klimatyzacji i usunięcie z wnętrza przykrych zapachów (np. po paleniu papierosów). Z drugiej też dezynfekuje - poprawiając tym samym bezpieczeństwo jazdy i minimalizując ryzyko zakażenia np. koronawirusem. Okoliczność ta była ostatnio wykorzystywana chociażby w wypożyczalniach aut - ich wnętrza były ozonowane pomiędzy poszczególnymi użytkownikami.

Ozonowanie samochodu: skuteczne i… nieszkodliwe!

Bardzo ważna w przypadku ozonowania samochodu jest też praktycznie zerowa szkodliwość. Bo ozon w przeciwieństwie do środków chemicznych stosowanych do tej pory w serwisach klimatyzacji. nie powoduje żadnego zagrożenia dla zdrowia pasażerów. Oczywiście mógłby być szkodliwy, ale wcześniej kierowca musiałby mieć z nim kontakt przez dłużej niż 8 godzin. Przy ozonowaniu auta możliwości takiej nie ma. I powód jest niezwykle prosty. Gaz okazuje się nietrwały. Zaraz po podwyższeniu się temperatury otoczenia rozkłada się na cząstki zwykłego tlenu - a ten szkodliwy nie jest.

Ozonowanie samochodu: włącz nawiew i ustaw niską temperaturę

Ozonowanie samochodu nie jest procedurą mocno wymagającą. Wystarczy postawić w aucie - np. na dywaniku przed fotelem pasażera - specjalny generator i uruchomić go. Dodatkowo warto pamiętać o uruchomieniu silnika i wentylatora z najniższą temperaturą - w ten sposób nawiewy będą napędzać krążenie ozonu i zostaną jednocześnie wyozonowane. Co ważne, kluczowe jest włączenie obiegu zamkniętego. Czasami generator ozonu ma inną zasadę działania - stawia się go poza wnętrzem, a do kabiny wprowadza jedynie przewód doprowadzający ozon np. przez uchyloną szybę.

Czy wnętrze należy jakoś przygotować? Jeżeli zadaniem ozonowania jest usunięcie zapachów, wcześniej należy usunąć jego źródło - np. resztki jedzenia. Poza tym co do zasady warto posprzątać kabinę pasażerską - wystarczy usunięcie większych śmieci oraz odkurzanie. Ozonowanie samochodu trwa od kilkunastu minut do maksymalnie godziny. Czas zależy tak naprawdę od celu wykonania procedury - przy przeglądzie klimatyzacji będzie krótszy niż podczas usuwania zapachów z kabiny.

Ile kosztuje ozonowanie samochodu? Nie jest drogie!

Po ozonowaniu samochodu warto przewietrzyć kabinę pasażerską. I są na to dwa sposoby. Po pierwsze można postawić auto w garażu i otworzyć wszystkie drzwi. Po drugie można podczas jazdy otworzyć wszystkie okna w pojeździe. Wystarczy aby wietrzenie trwało kilka minut. Ile kosztuje ozonowanie samochodu? Cena usługi nie jest wysoka i wynosi na ogół od 30 do 90 - 100 zł. Jak często ozonować samochód? Specjaliści zalecają, aby procedurę wykonać co najmniej raz w roku. Oczywiście to nie oznacza, że kierowca nie może zdecydować się na ozonowanie częściej.