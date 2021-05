Genesis prezentuje Shooting Brake, aby zagrozić niemieckiemu trio

Genesis zapowiedział, że w Europie w ich ofercie pojawią się następujące modele – G70, GV70, G80 i GV80. Zapowiedziano również dodatkowe modele i nie są to słowa rzucane na wiatr. Zaprezentowano właśnie model G70 Shooting Brake, który bezpośrednio ma konkurować z Mercedesem C-Class Estate, BMW serii 3 Touring i Audi A4 Avant.

Genesis G70 Shooting Brake Genesis

Genesis G70 Shooting Brake – co o nim wiemy?

Co ciekawe G70 Shooting Brake ma dokładnie takie same wymiary, co jego wersja w sedanie, czyli: 4685 mm długości, 1850 mm szerokości, 1400 wysokości i 2835 rozstaw osi. Oczywiście ze względu na to, że zmieniono kształt nadwozia, konstruktorom udało się zwiększyć przestrzeń załadunkową o 40 proc, a tylna kanapa składa się w proporcjach 40:20:40.

Genesis G70 Shooting Brake Genesis

G70 Shooting Brake oparty jest dokładniej na wersji sedan, która we wrześniu zeszłego roku przeszła facelifting. To, co się rzuci w oczy, to z pewnością światła. Dwie charakterystyczne linie w szczególności wyglądają ciekawie w tylnej części pojazdu, ze względu na to, że nachodzą na klapę bagażnika.

Dokładna specyfikacja techniczna nie została jeszcze opublikowana. Należy się jednak spodziewać, podobnych wersji silnikowych, co w wersji sedan. Na zdjęciach można się dopatrzyć, że jest to wersja 2.0T z napędem AWD. Zastanawiające jest, czy model ten będzie również występował z silnikiem 3,6 litra i napędem RWD?

Genesis G70 Shooting Brake Genesis

Genesis G70 Shooting Brake może namieszać na rynku europejskim i dać realną alternatywę dla BMW, Audi i Mercedesa. Tak jak firma zapowiedziała, marka pojawi się już tego lata w Europie, ale na razie na wybranych rynkach.