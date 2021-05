Zielony listek, czyli wszystko co musi o nim wiedzieć młody kierowca

Czym jest zielony listek? To symbol przypominający kształtem liść klonu, który przyklejony do tylnej części nadwozia pojazdu ma informować innych użytkowników drogi o tym, że auto prowadzi młody kierowca. Co to da? Pozostali prowadzący powinni się stać ostrożniejsi i jednocześnie bardziej wyrozumiali. W końcu młody kierowca, posiadający często kilkudniowe doświadczenie drogowe, może popełniać więcej błędów w czasie wykonywania manewrów.

Zielony listek: przepisów na razie nie ma. A czy będą?

Czy zielony listek jest obowiązkowy? Miał być, ale... nie jest. Obowiązek oznaczania pojazdów symbolem zielonego listka miał dotyczyć okresu pierwszych ośmiu miesięcy od momentu uzyskania uprawnień. Co ważne, listek miał podążać za kierowcą - czyli powinien się pojawić nawet na pożyczonym samochodzie. Niestety choć stosowne przepisy wprowadzające nowe zasady dla świeżo upieczonych kierujących miały wejść w życie już w czerwcu 2018 roku, jak na razie nie zaczęły obowiązywać.

Kiedy nowelizacja stanie się częścią porządku prawnego? Za prawdopodobną perspektywę czasową podaje się rok 2021 lub 2022. A nowe przepisy przyniosą więcej zmian niż tylko zielony listek. Młodzi kierowcy zostaną objęci dwuletnim okresem próbnym. Jeżeli w tym czasie popełnią dwa wykroczenia, zostaną wysłani na kurs reedukacyjny. Co więcej, po maksymalnie 8 miesiącach od uzyskania uprawnień będą musieli zapisać się na dwugodzinny kurs doszkalający i godzinne szkolenia praktyczne, a do tego w pierwszych ośmiu miesiącach otrzymają zredukowane ograniczenia prędkości.

Ograniczenia prędkości dla młodych kierowców:

teren zabudowany - 50 km/h

poza terenem zabudowanym - 80 km/h

autostrada i droga ekspresowa dwujezdniowa - 100 km/h

Zielony listek: czy warto go naklejać mimo wszystko?

Czy mimo iż nie jest on obowiązkowy, warto przykleić do samochodu zielony listek? Głosy są podzielone. Starszym prowadzącym zielony listek kojarzy się z latami 80. i 90. Tym samym oznacza stygmatyzowanie młodych kierowców i wystawianie ich na drwiny bardziej doświadczonych użytkowników dróg. Młodsze pokolenia uważają natomiast, że to dobry pomysł sygnalizowania małego doświadczenia w prowadzeniu. Tym bardziej dobry, że obecnie natężenie ruchu jest ogromne. A co za tym idzie każda informacja może okazać się przydatna i pomóc wcześniej reagować na zagrożenie drogowe.