Jak usunąć owady z szyby i zderzaka? Jest kilka sposobów!

Pojawienie się wiosny oznacza dla kierowców zdecydowaną poprawę warunków drogowych. I choć asfalt na ogół jest suchy, a temperatury wysokie, są też pewne aspekty wiosny, które napawają kierowców mniejszą dozą optymizmu. Dobrym przykładem są pojawiające się nad drogą owady. Te rozbijają się o szybę i zderzak oraz są naprawdę trudne do usunięcia. Zadanie choć niełatwe jest niemożliwe do wykonania? Na szczęście nie. Kierowca korzystając z kilku sprytnych sposobów samodzielnie powinien poradzić sobie z usunięciem owadów z karoserii. I często nie potrzebuje do tego specjalistycznych środków!

Jak usunąć owady z szyby i zderzaka? Jakie są domowe sposoby?

No dobrze, ale jak usunąć owady z szyby i zderzaka? Metod tak naprawdę jest kilka. I w pierwszej kolejności można skorzystać z tych domowych. Do oczyszczenia nadwozia z owadów kierowcy wykorzystują chociażby płyn do mycia szyb lub mieszaninę wody, płynu do mycia naczyń i odrobiny octu. Środek trzeba rozprowadzić na elementach z rozbitymi owadami, a następnie odczekać chwilę. Po kilkunastu sekundach można wytrzeć powierzchnię do sucha. O czym pamiętać? Aby nie trzeć zbyt mocno - można w ten sposób uszkodzić lakier. Poza tym do wycierania lakieru należy używać czystego ręcznika papierowego lub szmatki. Zabrudzone mogą porysować nadwozie!

Środek usuwający owady z nadwozia: czy jest skuteczny?

Oczywiście środki posiadane lub przygotowane w domu można zastąpić profesjonalnymi. Preparaty służące do usuwania owadów z szyby czy zderzaka są dostępne w sklepach motoryzacyjnych i większych marketach. Ich ceny startują już od 7 - 8 zł. Markowe środki kosztują zazwyczaj od 15 do 25 zł. W ich przypadku zasada postępowania jest identyczna jak z preparatami domowymi. Większość instrukcji obsługi wskazuje, że substancję należy rozprowadzić w miejscu występowania śladów po owadach, odczekać chwilę i wytrzeć miejsce do sucha czystą szmatką. Zalety? Środek sprawnie rozmiękcza owady, ma zasadowe PH i minimalizuje ryzyko uszkodzenia lakieru.

W jaki jeszcze sposób można usunąć owady z szyby i zderzaka? Pomocne może się okazać mycie auta. Środek myjący po spienieniu rozmiękczy i zneutralizuje zabrudzenia, przez co z łatwością zejdą one z powierzchni lakieru podczas spłukiwania piany z karoserii. Co później? Specjaliści zalecają, aby nadwozie zabezpieczyć woskiem. To nie tylko nada mu połysku, ale też sprawi że owady będą trudniej przywierały do maski czy zderzaka podczas jazdy.

Jak usunąć owady z szyby i zderzaka? Jak… najszybciej!

Na koniec mamy jeszcze jedną wskazówkę. Każdej z powyższych metoda na pozbycie się owadów z lakieru przyświeca ta sama zasada: im szybciej kierowca to zrobi, tym lepiej. Powód? Z czasem owady zasychają, a wtedy naprawdę trudno jest się ich pozbyć. Poza tym ślady po owadach w połączeniu np. z deszczem tworzą środek o kwaśnym odczynie. A ten w skrajnym przypadku powoduje punktowe odbarwienia lakieru. Nie dość, że nie da się ich usunąć, to jeszcze nie wyglądają one zbyt estetycznie.