Fotoradary na moście Poniatowskiego już stoją. Zaraz zaczną się sypać mandaty

Na moście Poniatowskiego policjanci mają pełne ręce roboty

Instalacja fotoradarów na przeprawie stała się koniecznością, bo kierowcy traktowali ją jako dość długi, prosty odcinek, na którym można przyspieszyć

- pisze Zarząd Dróg Miejskich na swoim oficjalnym profilu przy okazji publikacji najnowszych zdjęć z mostu Poniatowskiego. I popiera te słowa konkretnymi liczbami. W latach 2015-2019 na na moście doszło do 26 wypadków. Zginęły trzy osoby a 32 zostały ranne. Ponad połowa wypadków (dokładnie 16) została spowodowana nadmierną prędkością. Do walki z piratami drogowymi wysłano policjantów. Częste patrole sprawiły, że w ostatnich miesiącach doszło tam tylko do dwóch zdarzeń drogowych. Most Poniatowskiego jest praktycznie cały czas cały czas kontrolowany przez policję od stycznia 2019 r. Za prędkość złapano na nim 4495 kierowców, a aż 115 zabrano prawo jazdy.

Najwyższa odnotowano prędkość to 180 km/h. W 2018 r. ZDM przeprowadził testy, podczas których sprawdzano, ilu kierowców przekracza prędkość na moście. Wynik? Aż 84 proc.

Most Poniatowskiego - kiedy zaczną działać fotoradary?

Na początku tygodnia warszawski ZDM opublikował zdjęcia już ustawionych czarnych obudów urządzeń. Lada chwila zostaną w nich umieszczone same urządzenia, fotoradary będą kalibrowane i podłączonego do systemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, po czym ekipa montująca przeprowadzi testy zgodności z tym systemem. Pierwsze zdjęcia zbyt szybko jadących kierowców fotoradary zaczną robić już w przyszłym tygodniu. Jeszcze testowe, ale nikt nie chce zwlekać z ich uruchomieniem. Mają jak najszybciej zostać przekazane do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. Już w czerwcu powinny działać pełną parą.

- Termin mieli do końca czerwca, ale skrzynki już stoją, a dziś trwa umieszczanie w nich urządzeń pomiarowych. Podczas ich kalibracji w przyszłym tygodniu powinno się zacząć testowe cykanie zdjęć kierowcom

- przekazał "Stołecznej" we wtorek (11 maja) Jakub Dybalski, rzecznik ZDM, chwaląc tempo prac nad fotoradarami firmy Lifor.

Gdzie staną fotoradary na moście Poniatowskiego?

W sumie będzie ich sześć. Po trzy na każdej jezdni. Fotoradary na jezdni w kierunku zachodnim zostaną ulokowane:

w alei Poniatowskiego, przy wjeździe na most na wysokości Wału Miedzeszyńskiego,

na wiadukcie między zabytkowymi wieżycami na wysokości ulicy Kruczkowskiego,

na moście, przed przystankiem tramwajowym i węzłem z Wisłostradą.

Na jezdni w kierunku wschodnim fotoradary znajdą się:

w Alejach Jerozolimskich, przy wjeździe na wiadukt mostu na wysokości budynku Muzeum Wojska Polskiego,

na wiadukcie mostu, między zabytkowymi wieżycami na wysokości ulicy Solec,

na moście, za węzłem z Wisłostradą i przystankiem tramwajowym.

Fotoradary na moście Poniatowskiego fot. ZDM